A Csaba Centerben járt Istenes Bence – elképesztő videó kering a TikTokon

Viva Ben, vagyis Istenes Bence állt meg Békéscsabán a Viva Tv képviseletében. A látogatás a Megálló című műsornak volt köszönhető, az eset pedig még 2010 márciusában történt, és előbb a YouTube-ra, majd a TikTok-ra is fekerült. Istenes Bence 2009-ben gyakornoknak jelentkezett a zenei tv-hez. Amikor jelentkezett, még nem is remélte, hogy állást kap. Nagyon meglepte, amikor visszahívták, hogy mutassa meg, mit tud – árulta akkor az ifjú tévés. Nos, az akkor még újdonsült műsorvezető a XXXI. Frankó Fesztivál vendége volt a Csaba Centerben, amiről egy különleges videó is készült.

Istenes Bence a Frankó fesztivál vendége volt. Fotó: YouTube/Beol

– Híztam szerintetek? – tette fel a kérdést Istenes Bence a színpadon állva. – Hat kilót híztam, elmondom nektek, hatot, a hasamra. Gáz nagyon? Viva Ben emellett elmondta azt is, hogy korábban már többször is járt Békéscsabán, a Megállóval a Csaba Center előtti téren, és megfordult már jópárszor a Frankó fesztiválon is.

Nos, azóta már kisfia is született, hát, telik az a fránya idő.