Számos területen segítik az ifjú gazdákat

Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja az Ifjú Gazdák Békés Vármegyei Gazdakörével tartott közös sajtótájékoztatón felidézte, 2017-ben nagyon fontos együttműködési megállapodást kötöttek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával (NAK).

A megállapodást dr. Takács Árpád és az ijfú gazdák részéről Vincze Dávid Edgar írta alá

Fotó: Lehoczky Péter

Ifjú gazdák: újabb fontos ponthoz érkeztek

– Közösen segítjük az agrártársadalmat, együtt dolgozunk a falugazdászokkal, a gazdakörökkel és a gazdákkal – fogalmazott. Kiemelte, a 2017-ben kötött megállapodásnak komoly, mérhető eredményei vannak. Mint részletezte, kialakítottak egy gyors információs rendszert, támogató-szolgáltató hatóságot hoztak létre, járási fórumokat tartottak, segítséget adnak a különböző pályázatok benyújtásánál, és az ifjú gazdákkal kötött megállapodás egy következő pont.

A megújulás társadalompolitikai kérdés is

Dr. Takács Árpád kitért arra, hogy mind hazánkban, mind az Európai Unió legtöbb tagállamában gyorsuló ütemben idősödik a gazdatársadalom, és a generációs megújulás az egyik legfontosabb társadalompolitikai kérdéssé vált.

– Ezért is fontos az ifjú gazdák támogatása, nem csak szavakban, hanem valós forrásokkal, valós támogatási lehetőségekkel, valós pályázati felhívásokkal – hangsúlyozta dr. Takács Árpád, aki elmondta, az Agrárminisztérium 2018 óta a szakpolitika szintjére emelte mindezt, és a közös agrárpolitika folyamata is hatékonyan támogatja ezt a törekvést. 2019 év végéig négy intézkedési tervet dolgoztak ki, amelyek között a családi gazdálkodás, mezőgazdaság-átadás jogszabályainak kidolgozása, a személetformálás, a képzések megerősítése és a támogatások bővítése szerepel. Megjegyezte, hogy az ötvennégy év alatti korosztály adja az életvitelszerűen mezőgazdasággal foglalkozó termelők 46 százalékát.

Hozzátette, a kedvező szabályozások azt is jelentik, hogy 2021-től egy olyan adózás lépett életbe, amely segíti a fiatal gazdákat, megemelkedett az összeghatár, és szja-mentességet is élveznek. 2020 és 2025 között a közép- és felsőfokú képzési rendszert is átalakították. Elkezdődik a fiatal gazda pályázati felhívás, amelynek két fontos célterülete van. Az egyik arra irányul, hogy a fiatal gazdákat támogassák a gazdaság átvételében A másik fontos cél, hogy támogassák a versenyképesség növelését termesztési, tenyésztési, termelési technológiai fejlesztésekre kiírt pályázatokkal.