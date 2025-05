Az esernyő otthon maradhat végre: erre számíthatunk Békésben

Napos, gomolyfelhős tavaszi időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten megnövekszik a felhőzet, és itt akár zápor is lehet. Marad a 14-19 fokos maximum hőmérséklet - olvasható a koponyeg.hu oldalon. Az időjárás változékony marad.

Időjárás: napsütéses hűvös szombat ígérkezik. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Időjárás szombaton - humánmeteorológiai erőlejelzés

Továbbra is terhelés alatt marad a frontérzékeny, és időjárás-érzékeny emberek szervezete, ez a helyzet szombat estétől tovább fog romlani.

Újabb hideg légtömegek érkeznek, napközben is hidegfront jellegű hatások lesznek a jellemzők, amit az estétől érkező újabb hidegfront miatt direkt hidegfronti hatások váltanak fel északról dél felé terjedő formában. Napközben némi előnyt jelent az előző napokhoz képest a több napsütés, azonban a szokatlanul alacsony hőmérséklet miatti hőérzetet jelentősen csökkenti az élénk légmozgás. Különösen elmarad az ilyenkor szokásos értékektől a reggeli hőmérséklet, egyes helyeken még fagyokra is számítani kell. Emiatt erősödő lesz a napi hőingás, és már napközben is olyan terhelő meteogyógyászati következményekkel kell számolnunk, mint a vérnyomás jelentős ingadozása, a gyakoribb szívpanaszok, rosszullétek, szédülések, görcsös fejfájások, növekvő bizonytalanságérzet. Ez késő délutántól a hidegfront közeledtével egyre határozottabb és erősebb formában jelentkezhet. A hideg idő és a leterhelt immunrendszer miatt továbbra is magas a felsőlégúti megbetegedések kockázata. Érdemes viszont kihasználni a napos időszakokat az immunrendszerünk lehetőség szerinti erősítésére, ebben előnyös a tiszta levegő, de allergiásoknak nagyon kell figyelni a növekvő pollenkoncentrációra. A panaszok erősödő jellege jó jelzője a kialakult egyéni időjárás-érzékenységnek. Erre érdemes időben felfigyelni, és minél korábbi fázisban kezeltetni. Sok esetben ugyanis a már régebb óta fennálló, de fel nem ismert időjárás-érzékenység okozta panaszok olyan erősen jelentkeznek ezekben a helyzetekben, amit már nem lehet figyelmen kívül hagyni.

