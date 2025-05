Tragédiák: szörnyethalt egy fiatal férfi, holttest a leégett tanya romjai alatt

Kigyulladt egy tanya Hódmezővásárhelyen. A tűzoltók a romok alatt egy holttestre bukkantak.

A tűzoltók a romok alatt egy holttestre bukkantak. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Holttestre bukkantak a leégett tanya romjai alatt

Az ötven négyzetméteres épület több helyisége, valamint a tetőszerkezete is kigyulladt. A hivatásos tűzoltók több egységgel vonultak a helyszínre, és három vízsugárral dolgoztak a lángok megfékezésén.

Kirepült a kettészakadt autójából, szörnyethalt a fiatal férfi

Egymás után történtek a tragédiák Békés vármegyében, ők már sosem térnek vissza az utakról. Egy kisbusz és egy autó csapódott egymásnak a 47-es főúton Körösladány és Szeghalom között, egy ember halt meg.

A halálos balesetek egyike Szeghalom és Körösladány között történt. Fotó: Donka Ferenc/archív

Kisodródott a kanyarból, és az úttest melletti töltésen lecsúszva felborult, majd fának ütközött egy gépkocsi Békéscsaba közelében, itt is egy halálos áldozat volt. Ezek is intő példák 2024-ből, amikor is emelkedett Békés vármegyében a halálos balesetek száma, mutatjuk, mennyivel.

Újabb szenzáció készül a Gyulai Várfürdőben – látványterveken is mutatjuk

Újabb szakaszához érkezett a Gyulai Várfürdő megújulása. Elkezdődnek a Lovarda épületének felújítási és belsőépítészeti munkálatai, illetve a gyógyászati részlegen is belsőépítészeti átalakításokat végeznek a Gyulai Várfürdőben.

A Gyulai Várfürdő Lovarda épületében hétfőtől felújítási munkálatok kezdődnek. Fotó: Dinya Magdolna

A Gyulai Várfürdő megújulása lendületesen halad, és büszkén érkeztünk a következő izgalmas szakaszhoz – olvasható a fürdő közösségi oldalán. Ennek eredményeként a Lovarda épületében felújítási munkálatok kezdődnek. Május 5-től, hétfőtől október 31-ig a Gyulai Várfürdő Lovarda épülete nem lesz látogatható.

Lezuhant és totálkárosra tört egy repülőgép a város határában

Lezuhant és összetört egy repülőgép Mezőhegyesen. A repülőgép-baleset során komoly károk keletkeztek: a gépből ömlött a benzin, a tűzoltók vízsugárral hűtötték a roncsot.

A mezőhegyesi repülőgép-baleset közel 31 évvel ezelőtt, 1994. június 29-én történt, egy ilyen repülő zuhant le. Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A repülőgép-balesetben érintett gépből ömlött a benzin, a tűzoltók vízsugárral hűtötték a roncsot.

Porba vetettek a gazdák Békésben – egyelőre csak álmodnak az aranyat érő májusi esőről

Porba vetettek a gazdák Békés vármegyében, és legalább 70 milliméter csapadék hiányzik átlagosan a talajból – a vízhiány sok helyen eléri a 200-250 millimétert is –, így a felső réteg teljesen száraz. Fohászkodnak is a termelők: add, már uram, az esőt! Nem is keveset, hiszen ez kell a kukorica és a napraforgó csírázásához, fejlődéséhez.