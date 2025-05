Félelmetes ragadozók vonulnak át felettünk

Az Európában élő halászsasok a telet elsősorban Nyugat- és Közép-Afrikában töltik. A gyűrűzési adatok szerint hazánkon elsősorban a Svédországban, Finnországban, valamint a balti államokban költő példányok vonulnak át. Ahogyan arra a neve is utal, a halászsas szinte kizárólag hallal táplálkozik. Az Antarktisz kivételével minden kontinensen fészkel, így mondhatnánk azt is, hogy igazi világpolgár. Európán belül Svédországban és Finnországban van a legnépesebb állománya. Magyarországon rendszeres átvonuló, tavasszal és ősszel is találkozhatunk vele. Ritkán egy-egy átnyaraló példány is előfordul, ilyenkor a halastavak és nagyobb folyók mentén számíthatunk jelenlétére. Az őszi vonulási időszakban általában hosszabban elidőznek nálunk, mint tavasszal, mivel akkor már nem hajtja őket a fészkelési vágy – olvasható a Körös-Maros Nemzeti Park honlapján.

A Kis-Sárréten a vonulási időszakban gyakran láthatunk halászsast.

Fotó: Tóth Imre

Március közepén figyelték meg az első halászsast

A Kis-Sárréten a vonulási időszakban gyakran láthatunk halászsast, legtöbbször a Biharugrai- és Begécsi-halastavakon, de ritkábban a közeli Sebes-Körösön és az Ugrai-rétben is megfigyelhetjük zsákmányszerzés közben. A tavaszi vonulás során márciusban és áprilisban a leggyakoribb nálunk, míg az őszi vonulás során augusztus végétől október közepéig számíthatunk jelenlétére. Az esetek többségében egyszerre 1-2 példány kerül szem elé, de alkalmanként akár 3-4 madár is tartózkodik a halastavakon. Ebben az évben az első példányt március 13-án figyelték meg, és azóta rendszeresen előkerül 1-2 madár.

A halászsas vadászati módszere rendkívül látványos

A halászsas rövid ideig szitál a víz felett, majd amikor észreveszi a zsákmányt, szinte torpedóként zuhanva veti rá magát, karmaival megragadja, és a levegőbe emelkedik vele. Érdekes megfigyelni, ahogyan ilyenkor a közelben lévő sirályok, varjak és a különböző ragadozó madarak próbálják elkobozni a halászsastól a zsákmányt. Ő azonban igyekszik távolabb kerülni támadóitól és egy nyugalmasabb helyen, például egy száraz fán, vagy egy gémeskúton elfogyasztani azt. Ha óvatosan közeledünk, akkor az ilyen pihenőhelyeken közelről is megfigyelhetjük ezt a fenséges ragadozó madarat.