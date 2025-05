Erről tudnia kell – titkos kód szabadítja fel a Gmail tárhelyet

Bizonyára már nagyon sok Gmail felhasználó szembesült azzal a problémával, hogy egy idő után megtelik a tárhelye, és végeláthatatlannak tűnik az a sok száz, néha sok ezer e-mail kitörlése, amihez nincs sem akaratunk, sem pedig időnk. Nos, erre létezik egy olyan megoldás, egy olyan kód, mely orvosolja ezt a problémát. Ez a kód pedig a következő: has:attachment larger:20mb. A szóban forgó keresőkifejezés csak azokat az e-maileket listázza, melyek valamilyen csatolmányt tartalmaznak, és nagyobbak, mint 20 megabite. Igazából a méretet bármekkorára állíthatjuk – tudhatjuk meg setupspawn, vagyis Matty McTech TikTok-os videójából.

Titkos kód segít a Gmail tárhely felszabadításában. Fotó: shutterstock.com

Titkos kód segít a Gmail tárhely felszabadításában

Nos, a fenti kódot mi is kipróbáltuk, és azt mondhatjuk, hogy remekül működik. Viszont előfordulhat az is, hogy ez mégsem elegendő, még több tárhelyre lenne szükségünk. Mi is ilyenkor a további teendő?

Először is a törölt leveleket végleg töröljük ki a kukából. Hajítsuk ki a Spam könyvtárból a kéretlen leveleket, majd haladjunk végig a Beérkező levelek kategóriáin. Ha alapbeállításon hagytuk a levelezőt, a Közösségi, a Promóciók, a Frissítések, a Fórumok alatt nagyon sok fölöslegesen tárolt, törölhető üzenet gyűlhetett össze évek alatt. Mindig töröljük a kuka tartalmát is. Nézzük meg, milyen beállításokkal működik a Google Fotók. Elfordul a felhasználókkal, hogy a mai napig gyűlnek a képeik a photos.google.com fiókban, s nem is tudnak róla.

A fiókba lépés után válasszuk a balra lenyíló menüben a Beállításokat. Az automatikus mentésre jelöljük ki az ingyenes változatot, mert mindennapi használatra minimális minőségi veszteséggel tárolja a képeinket. Az eredeti minőségben tárolandó képeket mentsük számítógépre, vagy külső hordozóra.

Utolsó lépésként ugorjunk a https://drive.google.com/ címre, válasszuk a fájlméret szerint csökkenő nézetet és töröljük a felesleget. A művelet végén szintén külön kell törölni a Kuka tartalmát.