Rubint Rékával a testi-lelki egészségért, így ünnepelték a nőket Gyopároson - galériával, videóval

Orosháza-Gyopárosfürdő Rehabilitációs & Wellness Központjába várták a hölgyeket és kísérőiket szombaton. A fürdő nyílt napot hirdetett Egy nap a női testi és lelki egészség jegyében címmel.

A fürdő gyógyászati részének újdonsága: reformer pilátesz. Bemutatót tartottak. A szerző felvétele

Nevezhetjük ezt egy különleges egészségnapnak, hiszen a fürdő részleges bezárása után Gyopárosfürdő gyógyászati részlege továbbra is zavartalanul működik, most bemutatták az ott dolgozók, hogy milyen szolgáltatásokkal várják a gyógyulni vágyókat. Bemutatkozott az új fürdőorvos is.

A fürdő nyílt napján az újdonságokra voltak kíváncsiak

Miközben a reform étrend finomságait kóstolták a büfében a lányok s asszonyok, odébb az egyre népszerűbb, úgynevezett reformer pilátesz bemutató iránt érdeklődők gyülekeztek, mások pedig a masszázs és egyéb kezelések kedvéért látogatták meg a programot.

Sokakat a kíváncsiság is Gyopárosfürdőre csalt, szétnéztek a parkfürdő területén, sétáltak, napoztak és várták a tóparton felállított színpadra az Alakreform sztárvendégét, Rubint Rékát, aki emlékezetes edzést, majd motivációs előadást tartott számukra.

Rubint Réka megedzette a hölgyeket, a piláteszt is sokan kipróbálták

A sajtó munkatársainak pedig sajtótájékoztatón ismertették a házigazdák, hogy kiknek és milyen inspirációként hirdették meg ezt a napot, ami egy hangulatos tóparti hangfürdővel kezdődött.

Horváth Andrea, a gyógyászati részleg vezetője bevezetőjében emlékeztetett: április a megújulás hónapja volt Gyopároson, a gyógyászaton, amikor is számos, új szolgáltatást vezettek be a rehabilitáció és az egészségmegőrzés terén. A gyógyászati részleg gyógyterápiás, rehabilitációs és egészségmegőrző szolgáltatásait ő mutatta be.

– Korábban a NEAK által finanszírozott, állandó kezeléseink voltak. Ezeket bővítettük olyan kezelésekkel, amik egyedülállók (kismama-, baba-mama- és intimtorna, szülés utáni regeneráció), ilyen a reformer pilátesz is, páros edzéseket lehet igénybe venni. A mai nap azt a célt szolgálja, hogy a látogatók mindezeket kipróbálják, megismerjék. És nemcsak Rubint Rékával, hanem a fürdőorvossal, dr. Bajzik Évával is találkozhattak.