Nem estek kétségbe a fiatalok: alaposan felkészültek a matekra

A korábbi évekhez hasonlóan a matekérettségire idén – közép és emelt szinten is – vihettek magukkal függvénytáblázatot, körzőt, vonalzót, szögmérőt és számológépet is a diákok. Az orosházi Táncsics gimnáziumban a matematika érettségi 2025-ben 108 középszinten és 21 emelt szinten érettségizőnek volt emlékezetes nap. (Az országban kedden matematikából középszinten 73 ezer 318-an, emelt szinten pedig 7 ezer 798-an érettségiztek.)

Hajdú Laura és Horváth Áron az érettségi után. Fotó: A szerző felvétele

Könnyű volt, vagy sem, mi, ott a középiskola ajtajában várakozva, a kilépő fiatalokkal beszélgetve nagyon azt tapasztaltuk, felkészültek voltak, higgadtan meséltek tapasztalataikról, az idei érettségiről.

Érettségi: a matematikára sokat készültek

Hajdú Laura és Horváth Áron a középszintű vizsga után állt meg néhány percre... Áron matematika tagozaton tanult, úgy vélte, jól megoldható feladatokat kaptak. Azért nem emelt szinten érettségizett, mert a továbbtanulási elképzelései másként alakultak. Majd történelemből.

Nem okozott komolyabb kihívást számomra az érettségi, bízom a jó végeredményben

– tette hozzá a fiatal, még szorongatva a függvénytáblázatokat. Többet is bevitt magával az érettségire.

Bárdos Botond emelt szintű matematika érettségije után. Fotó: A szerző felvétele

Érettségi 2025: a matematika nem mumus

– Bebiztosítottam magamat, minden kiadás nálam volt – mosolygott felszabadultan Áron, aki kihasznált minden percet, többször átnézte a megoldásokat, a végén egy apróságra felfigyelt, időben kijavította.

Laura emelt óraszámú kémia-biológia tagozaton tanult 4 évig a Táncsicsban: – Orvosi egyetemre készülök, oda bizony a matematikára is szükségem van, sokat tanultam. Én könnyűnek éreztem ezt az érettségit. Pozitívan éltem meg. Ráadásul csak annyira vagyok izgulós, ami kell egy ilyen helyzetben.

Később érkezett meg Bárdos Botond, miután végzett az emelt matematika érettségijével. Ő a Táncsics matematika tagozatán tanult 4 évig, az utolsó évben már heti 7 órában tanulták ezt a tantárgyat.

– Nagymamám, Nagy Pálné (a Táncsicsban matematikát tanított sok évtizeden át - A Szerző) volt a segítségemre, vele évek óta minden nyáron gyakoroltunk, ahogy az elmúlt hónapokban is. Ezért is éreztem úgy, eleget készültem. Szerintem ennek meglesz az eredménye is – nyilatkozta Botond. Ő közgazdász szeretne lenni, a Budapesti Corvinus Egyetemre jelentkezik.