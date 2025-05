Az agyélénkítőket labdarúgó szakedző ajánlotta a magyar érettségire

A Békéscsabai Szakképzési Centrum Zwack iskolájának vizsgázói közül a helyszínen, az egykori József Attila Általános Iskola épületében fogyasztották el reggelijüket az érettségi 2025 előtt. Aztán kipakoltak hátizsákjaikból, mégpedig elemózsiát, ásványvizet, ugyanis négyórás küzdelemre készültek.

A Zwack diákjai tudásban és elemózsiával is felkészültek az érettségi 2025 magyar írásbelijére. Fotó: Bencsik Ádám

Arany János és Zrínyi Miklós is szerepelt a tesztlapon

Mint később kiderült, Arany János és Zrínyi Miklós is szerepelt a tesztlapon. A vizsga szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból áll. A vizsgázók egyetlen feladatlapot kapnak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására – írta a Magyar Nemzet.

Marik László a zöldteát ajánlotta élénkítőnek

Kovács Veronika dekoratőr elmondta, osztályfőnökük, Marik László készítette fel őket, hogy mit vigyenek a tudáson kívül a vizsgára. A Békéscsabai Előre volt játékosa, labdarúgó szakedző a zöldteát ajánlotta élénkítőnek a koffeines kávé és az energiaitalok helyett, mert az tartósabban fenntartja az éberségi szintet, az agyteljesítményt. Jó osztályfőnökhöz illően Marik László el is jött tanítványai érettségijére, hogy előtte biztatást, nyugalmat adjon számukra.

A békéscsabai diákpolgármestere is most teszi le az érettségi vizsgát

Bacsa Krisztián osztályfőnökéhez hasonlóan a Békéscsabai Előrében futballozik, igaz, egyelőre a „kettőben”, a vármegyei első osztályban. Reméli, hogy ő is eljut majd az NB I-ig, de azelőtt még most az érettségit kell letennie. Máté Attilával beszélgetett, aki kereskedő és webáruház-technikus lesz, és ahogy mondta, a magyar érettségitől jobban tart, mint a keddi matektól. Lukoviczki Máté, Békéscsaba diákpolgármestere elmondta, egy kicsit izgul, de ennyi stressz kell is.

Csete Erzsébet a Zwack gyakorlati oktatója, vizsgafelelős a magyar matúra előtti tájékoztatójában elmondta, hogy az érettségizők helyesírási szótárt és irodalmi szöveggyűjteményt használhatnak. Kék tollak, étel- és ital lehet náluk, de például a hátizsákot és még a tolltatót is le kellett adniuk. Puskázás tehát kizárva, azért is, mert mindenki külön ült egy padban.