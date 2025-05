Egészséges izgalom – pillanatképek az érettségi előtt - galériával, videóval

A fiatalok természetesen, ahogy ilyenkor lenni szokott, találgatták, hogy milyen feladatok várhatóak az érettségin. Váltottak néhány mondatot egyes témákról.

Egészséges izgalommal készültek a gyulai diákok az érettségire. Fotó: Dinya Magdolna

Érettségi: egészséges izgalommal vágtak neki a gyulai diákok

Negyed kilenc körül még egy kedves kis macska is megjelent a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium előtt, mintha csak biztatni akarta volna a diákokat, majd fél kilenckor a csapat elindult a tantermek felé. Pillanatképek az érettségi 2025 előtt.

Rendkívül izgatott vagyok, de várom is, hogy elkezdődjön az érettségi. Szerintem mindannyiunkban van egy egészséges izgalom

– mondta el kérdésünkre Hegedűs Vivien Sugárka.

Felkészültek a kihívásra

Mint mondta, remélték, hogy novellaelemzést kapnak majd feladatként: – Szerintem felkészültünk, volt erre időnk és lehetőségünk is. Elérkeztünk az első próbához, az első nagy próbához. Várjuk, hogy elkezdődjön, és persze azt is, hogy vége legyen – emelte ki. Vivien az ELTE jogtudományi karára szeretne bekerülni, és bízik benne, hogy ez sikerülni is fog.