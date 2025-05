Megdöbbentek a diákok, ezért fontos elhatározásra jutottak a környezetük megóvása érdekében

Fenntartható Környezetünk címmel szervezett különleges programot a Dénesmajor Jövőjéért és Ifjúságáért Kulturális Egyesület a Gyula-Dénesmajori Közösségi házban. A programon a Gyulavári Bay Zoltán Általános Iskola 68 felső tagozatos diákja és hat pedagógus vett részt. Az egyesület biztosította a résztvevők ki- és visszautazását az iskola és a dénesmajori közösségi ház között a helyi járattal. Két előadó egy-egy órás projektoros diavetítéssel egybekötött, rendkívül tartalmas, figyelemfelkeltő természetismereti előadást tartott – tudtuk meg Ujj Lászlóné elnöktől és Hrabovszki János alelnöktől.

Dénesmajorban összetett program várta a diákokat. Fotó: A szerző felvétele

Dénesmajorban érdekes programmal várták a fiatalokat

Puskás Lajos erdőmérnök a Gyula környéki fenntartható növény- és állatvilágot mutatta be, amibe a diákokat is bevonta. Értekezése végén gyakorlati bemutatóval ismertette meg a kocsányos tölgy fejlődését, csírázását a 100 éves tölgyfa irányába. A diákok is elhelyezték a talajba a tölgymakkokat.

Megdöbbentő természeti környezetszennyezés

Zuberecz Tibor Békés vármegyei fővadász előadásában a vármegye területén előforduló természeti környezetszennyezést mutatta be, amelyet helyi, felelőtlen lakosok követnek el. Megdöbbenéssel látták a diákok ezt a környezetkárosítást, mely jelenleg is terheli az erdőket, mezőket, vizeket. A fiatalok meg is fogadták, hogy nem fognak elhelyezni a természetben káros anyagokat, szemetet, hulladékot.

A rendezvény végén az egyesület megvendégelte a jelenlévőket egy nagy üstben megfőzött krumplipaprikással, kenyérrel és savanyúsággal. Ennek elfogyasztása után szándékosan nem cukrozott szénsavas üdítővel kínálták őket, hanem normál csapvízi ivóvízzel és kis málnaszörppel ízesítve, így is felhívva a figyelmet a környezettudatosságra.

Ez már az egyesület sokadik sikeres rendezvénye volt Dénesmajorban.