A CsabaParkban ismét kitaláltak valamit

Ismét működik a CsabaPark víztisztító szökőkútja! A látványosság minden nap 14-től 20 óráig, minden óra félkor, negyedóráig üzemel! Most hétvégén a Kalandpark is nyitva lesz, így igazán komplex élményben lehet része a kilátogatóknak – írták a VisitBékéscsaba oldalán.

A szökőkút igazi hangulatos élményelem. Forrás: VisitBékéscsaba

Kedvezményeket kapnak a békéscsabaiak

Immár a harmadik szezont nyitották meg a CsabaPark kalandparki egységében – jelentette be nemrégiben dr. Sódar Anita, a CsabaParkot üzemeltető Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője, hozzátéve, ennek köszönhetően jelentős szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Hangsúlyozta: a kezdetektől fogva arra törekszenek, hogy különböző kedvezményeket biztosítsanak a békéscsabaiaknak. Most is működik a rendszer, hogy a jegyek árából 10 százalékot elengednek azoknak, akik békéscsabai lakcímkártyával rendelkeznek. Ingyenes napot is rendeznek majd.