Trükkök a kasszánál – így verik át a legfigyelmesebb eladókat is

A bolti lopás ma már ritkán jelent kabát alá rejtett árut – a tolvajok egészen pofátlan, gyakran észrevétlen trükkökkel dolgoznak.

A bolti lopás ma már másképp fest mint régen: a kasszás orra előtt történik. Illusztráció: Gettyimages

Új szintre lépett a bolti lopás

A trükkök között vannak olyanok, amelyeken még a rutinos kasszások is meglepődnek, ezeket összegyűjtötte a Mindmegette.hu:

a leértékelt termékek narancssárga matricáját átragasztják drágább árura,

pékáruból kevesebb darabot vallanak be a kasszánál, mint amennyit ténylegesen vettek,

bevásárlókocsiban maradt árut „elfelejtenek” szalagra tenni, csak az olcsóbb tételt fizetik ki, a drága pedig rejtve marad.

Egy németországi Lidl videón is bemutatja ezeket a módszereket, nem véletlenül kérik: minden egyes árucikk kerüljön a szalagra.

Próbavásárlással készítik fel a kasszásokat a sunyi trükkökre

A boltok egy része próbavásárlókat is bevet – ezek az alkalmazottak szándékosan tesztelik a kasszásokat, hogy azok éles helyzetben is felismerjék a trükközéseket.

Az eladók számára azonban nem csak a tolvajok jelentenek kihívást. A vásárlási szokások is okoznak kellemetlen pillanatokat. A kasszások szerint az alábbi viselkedések kifejezetten zavaróak:

nyállal lapozott papírpénz odaadása,

nadrágból, melltartóból elővett gyűrött bankjegyek,

ha valaki szó nélkül odavágja a pénzt a pultra.

Nemcsak szabálytalan, de kellemetlen is – ezért is kérik egyre többen, hogy a vevők tartsák be az alapvető udvariassági és higiéniai szabályokat.