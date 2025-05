Komfortos körülményeket teremtettek az időseknek

Makra Tibor polgármester elmondta, hogy a munkálatok során többek között korszerűsítették a tetőszerkezetet, kicserélték vadonatújakra a régi nyílászárókat, és felújították az akadálymentes feljárót is. Hangsúlyozta, hogy az életmód klub épülete rendkívül fontos szerepet tölt be Biharugra életében, hiszen az idősek nappali ellátása itt valósul meg. A beruházásnak köszönhetően nem csak a rezsiköltségeken faraghatnak majd, fontos, hogy komfortosabb körülmények közé is kerülnek az idősek.