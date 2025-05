Fergeteges volt a hangulat a városi majálison – galériával

Már messziről lehetett érezni a pattogatott kukorica, a sült kolbász és a kürtőskalács illatát a Széchenyi ligetben, a zenéről és a gyerekzsivajról már nem is beszélve. A békéscsabai majális helyszíne a korábbi évekhez képest nem változott, azonban a szervezési feladatokat a Csabagyöngye Kulturális Központ vette át. Ez gyakorlatilag garancia volt arra, hogy a már eddig is színesnek mondható program- és élménykínálat tovább bővül, és így is lett.

Fergeteges hangulatot varázsoltak a szervezők a Széchenyi ligetbe, tömegeket vonzott az idei békéscsabai majális

Fotó: Beol.hu

Jól bevált és új programok is színesítették az idei békéscsabai majálist

Számos elem megmaradt, azonban jöttek újak is. A különböző megmérettetések, mint a palacsintaevő vagy a chilievő verseny mellett volt bábszínház, tánc és kick-box bemutató, de fellépett például a Csabai Színistúdió is. Ugyanakkor rendeztek májusfa-szépségversenyt, lehetett íjászkodni, csocsózni és dartsozni is a ligetben. A majálisokhoz hagyományosan hozzátartozó körhinta és ugrálóvár mellett arcfestés és csillámtetoválás, kézműves játszóház és vásár, valamint veterán kerékpár kiállítás is várta az érdeklődőket.