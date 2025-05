Így kell fizetni a parkolást majális idején a Széchenyi ligetnél

Négy napnyi pihenő előtt áll az ország, Békés vármegye és Békéscsaba is. Csütörtökön rengeteg helyszínen tartanak majálist, a békéscsabai Széchenyi liget is megtelik vélhetően kisgyermekekkel és családokkal, így pedig a környék minden bizonnyal tele lesz parkoló autókkal. A nagy kérdés, hogy kell-e fizetni május 1-jén, csütörtökön a parkolást a városban. Az ugyancsak felmerült, hogy az elvileg munkamentes május 2-án, illetve az áthelyezett munkanapon, május 17-én kell-e fizetni.

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-nél elmondták, kell-e fizetni május 1-jén, 2-án és 17-én a parkolásért.

Ennyibe kerül egy óra parkolás Békéscsaba belvárosában

Békéscsaba belvárosát parkolás tekintetében kétféle – kiemelt és normál – várakozási övezetre osztották. Előbbiben egy órányi parkolás az autók számára 510 forintba, utóbbiban pedig 460 forintba kerül, munkanapokon 8 és 18 óra között kell fizetni – írták a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. honlapján.

Kérdés, hogy van-e elég szabad parkoló

Az ugyancsak rendszeresen felmerül, hogy van-e elég parkoló a városban, hogy szükséges-e bővíteni a fizető övezeteket. Egy, a békéscsabai városi közgyűlés elé került tanulmány is foglalkozott ezzel a témával. A Beol.hu egy hétköznap délelőtt tett egy kört a belvárosában, megnézve, van-e szabad parkoló a fizető övezetben, illetve annak közvetlen határán lévő utcákban. A sorba bekerült a ligeti majálisnak otthont adó Széchenyi liget környéke, a Kórház utca és a Gőzmalom tér is. Ez alapján, ahogy munkanapokon is, tömegre kell számítani a rendezvény ideje alatt a környékben.

Így kell fizetni majális idején és után a parkolásért

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-nél elmondták, hogy

május 1-jén, csütörtökön,

május 2-án, pénteken

és május 17-én, szombaton

sem kell fizetni a parkolásért Békéscsaba fizető övezeteiben.