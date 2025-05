A ballagások napja volt a szerda és a szombat, kétszer is mentőhelikoptert riasztottak Békésbe

Békés vármegyében Battonyán, Békéscsabán, Dévaványán, Gyomaendrődön, Gyulán, Kétegyházán, Orosházán, Sarkadon, Szarvason és Szeghalmon tartottak ballagási ünnepséget április 30-án. Békéscsaba és Gyula legtöbb középiskolájában ezen a napon érkezett el a ballagó diákok nagy napja.

Ballagás: Békés vármegye 23 középiskolájában érkezett el a nagy nap. Fotó: Beol.hu

Ugyan Békésen a Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium ballagási ünnepsége csak május 3-án lesz, ám most 62 diák szállt fel traktorok pótkocsijaira, hogy a kijelölt útvonalon egy vidám ballagást tartsanak Békésen.

Kétszer is mentőhelikoptert riasztottak Békésbe

Olvasói jelzést kaptunk arról, hogy pénteken mentőhelikoptert láttak Békésben. Utánajártunk mi történt.

Kétszer is mentőhelikoptert kellett riasztani a vármegyében. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Két ízben járt Békés vármegyében a helikopter, egyszer Békéssámsonban és egyszer Gerendáson látott el belgyógyászati jellegű esetet - válaszolta megkeresésünkre Hangai József, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.

Kirepült a kettészakadt autójából, szörnyethalt a fiatal férfi

Egymás után történtek a tragédiák Békés vármegyében, ők már sosem térnek vissza az utakról. Egy kisbusz és egy autó csapódott egymásnak a 47-es főúton Körösladány és Szeghalom között, egy ember halt meg.

A halálos balesetek egyike Szeghalom és Körösladány között történt. Fotó: Donka Ferenc/archív

Kisodródott a kanyarból, és az úttest melletti töltésen lecsúszva felborult, majd fának ütközött egy gépkocsi Békéscsaba közelében, itt is egy halálos áldozat volt. Ezek is intő példák 2024-ből, amikor is emelkedett Békés vármegyében a halálos balesetek száma, mutatjuk, mennyivel.

Nem érdemes rögtön behúzni a kukát, ha kiürítették – ez a saját érdekünk

Az nem újdonság, hogy matricát kell elhelyezni a kukán, hogy azt ténylegesen is kiürítsék, hogy elvigyék belőle a szemetet. Most viszont jön egy újdonság, a digitális edényazonosító rendszer, ami miatt újabb matrica kerül fel a kukákra. A MOHU-nál közölték, hogy mit kell tenni.

Új matrica érkezik, ugyanis újdonságra készülnek a MOHU-nál: bevezetik a digitális edényazonosító rendszert. Fotó: Illusztráció: MW

Az nem újdonság, hogy a szemétszállító cég számára fontos, hogy legyen matrica az utcára kitett kukán. A kiküldött matricát jól látható helyre kell felragasztani, egyfajta igazolásként, hogy jogosan veszik igénybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A szolgáltatónál így tudnak ellenőrizni. Ha a kihelyezett kukán, edényen nincs azonosító matrica, akkor kérik az ügyfelet arra, hogy pótolja a hiányosságot – ismertették korábban a MOHU-nál, hogy mit kell tudni általánosságban a kukamatricákról.