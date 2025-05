Most megnézheti, hogyan ballagtak el az evangélikus gimnázium végzősei – galériával, videóval

Négy osztály, három gimnáziumi és egy művészeti szakképző osztály összesen 111 tanulója búcsúzott el a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnáziumtól szerdán délután. A ballagás során a végzősök 16 órakor még utoljára végigmentek az iskola épületében, majd átvonultak az Evangélikus nagytemplomba, ahol egy istentiszteleten vettek részt a meghívott vendégekkel együtt.

A békéscsabai evangélikus gimnázium végzősei is elballagtak, és elbúcsúztak iskolájuktól

Fotó: Kiss Zoltán

A ballagás alkalmával számos fontos díjat is kiosztottak

A búcsúbeszédeket követően egyrészt átadták az iskola díszpolgára címet, vele együtt az arany pecsétgyűrűt, melyet kiemelkedő tanulmányi eredményért és a közösségért tett szolgálatért lehet kiérdemelni. Másrészt pedig az a diák, aki a középiskolai tanulmányai során végig kitűnő volt, az iskola kiválósága elnevezésű díjat, illetve egy aranykitűzőt kapott meg. Ezenkívül az iskola jó sportolóit is elismerték, valamint a gimnázium alapítványa azokat a diákokat is díjazta, akik főleg a közösségi szolgálatuk miatt mutatnak példát társaiknak. A szülői szervezet szintén kiosztott egy elismerést, mégpedig az iskolámról, iskolámért díjat, melyet az a tanuló nyerte el, aki feltehetőleg a továbbiakban is az intézmény hírnevét öregbíti majd.