Egy édesanya mindenhez ért – így készültek az egyik legmeghatóbb ünnepünkre Békésben

Andrea elmondta, a receptet nagymamájától tanulta. Ezt a finomságot havonta elkészíti, így mondhatjuk azt is, családjában minden hónapban ünneplik az anyák napját. Beszélt arról is, hogy nem olvasztja a margarint a liszttel és a zsírral, hanem összemorzsolja, mert így tanulta ezt is a nagyitól. Prohászka Béla szólt arról, hogy a lisztet mindenképpen langyos tejben kell felfuttatni. A nagyi receptje alapján most trappista sajttal készítették a pogácsát, de lehet füstölt sajtot és medvehagymát is használni.

Íme, a nagyi pogácsájának receptje anyák napjára

Hozzávalók:

0,5 kg liszt,

12,5 dkg margarin,

10 dkg zsír,

egy teáskanál só,

egy teáskanál cukor,

fél csomag élesztő,

0,75 dl tej,

175 ml joghurt,

17 dkg reszelt sajt (10 dkg a tésztába, a többi a tetejére),

két tojássárgája,

egy egész tojás a kenéshez.

Zuh Andrea az anyák napi pogácsát Prohászka Bélával együtt készítette

Elkészítése:

Az élesztőt a tejben felfuttatjuk. A liszthez hozzákeverjük a sót és a cukrot. Hozzátesszük a margarint és a zsírt, jól összemorzsoljuk. Beletesszük a felfuttatott élesztőt, a két tojássárgáját, a reszelt sajtot és annyi joghurttal gyúrjuk össze, amennyit felvesz a tészta. (A lényeg, hogy ne legyen ragacsos.) A tetejét belisztezzük, és letakarva fél órán át meleg helyen kelesztjük.

Amikor a tészta szépen feljött, kinyújtjuk egy centiméter vastagságúra, majd félbe, és még egyszer félbe összehajtjuk. Ezt a műveletsort négyszer megismételjük. Ezután kiszaggatjuk, tojással lekenjük, és a tetejét megszórjuk a maradék reszelt sajttal. (A teteje szaggatás előtt berácsozható, így amikor sül a tészta, szépen szétnyílik a teteje.) 180 fokos, előmelegített sütőben 20 percig sütjük.