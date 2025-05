Húszféle allergén indított ellenünk támadást, így vehetjük fel velük a harcot

– Sokaknak okoz bosszúságot az allergia; a levegőben úszik a fenyőfélék, az eperfafélék virágpora, sőt, a vadgesztenye, a bükk, a dió, a juhar, valamint a ciprus- és tiszafafélék is aktivizálódnak. A gyomok közül a lórom, az útifű és az ernyősvirágzatúak pollenjét is bárhol belélegezhetjük.

Az allergia kimutatásának leggyakoribb módja az úgynevezett Prick-teszt. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A pázsitfűre érzékenyeknél fokozódó tünetekre lehet számítani – írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a friss jelentésében.

Dr. Nagy Beáta fül-orr-gégész szakorvos elmondta, jelenleg országszerte magas a pollenterhelés, a fák közül a tölgy, a nyír, a fűz, kőris és a platán virágzik, de a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja is magasabb, sőt, esőzések után a kültéri allergén gombák spóraszáma is megemelkedik.

– A szénanátha klasszikus tünetei a

tüsszögés,

a száraz köhögés,

az orr- szem- torokviszketés,

az orrfolyás,

az orrdugulás,

a kipirosodott, könnyező szemek és a

duzzadt szemhéjak.

A legegyszerűbben úgy enyhíthetjük a panaszokat, ha a számunkra gondot okozó növények virágzásakor a lehető legkevesebb időt töltjük a szabadban. Segítenek a pollennaptárak; számba veszik a virágzási időszakokat, így időben elkezdhetjük a megfelelő terápiát – sorolta a szakember. Hozzátette, allergiaszezonban érdemes a lakásokat gyakran takarítani, mivel az allergének összegyűlhetnek az ágyneműm, a kárpitozott bútorokon, a szobanövényeken, a szőnyegekben.

Mindannyian tudjuk: fontos a szobák mindennapos szellőztetése. Ha allergiásak vagyunk, a bőrünkre, ruhánkra szállt allergénektől is hasznos megszabadulni amikor hazaérünk; ruhacserével, kéz-, arcmosással, vagy akár zuhanyzással, hajmosással is.

– Az orrmosás is ajánlatos a nyálkahártya tisztán tartása érdekében. Az allergiás panaszokat ma már számos gyógyszer enyhíti, több recept nélkül is kapható. Vannak tabletták, szem- és orrcseppek, orrsprayk is, amik legtöbbször antihisztaminokat és glükokortikoidokat tartalmaznak – fűzte hozzá a szakorvos.

Gyakoribb probléma az allergia ma, vagy ez csak tévhit?

Úgy tűnik, hogy az allergiás megbetegedések száma világszerte növekszik, ez vonatkozik a légúti és az ételallergiára is.