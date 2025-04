Keresem a vérszerinti anyukámat – szívszorító üzenet kering az interneten

– Keresem a vérszerinti anyukámat. Szél Mónikának hívják, 1972 augusztusában született. Én 2006-ban jöttem a világra, 18 évesen kértem ki az örökbefogadási papírjaimat. Nem akarom számon kérni, akit keresek, csak megmutatni neki, annak ellenére, hogy látássérültként jöttem a világra, ember lett belőlem – tette közzé a különös, szívhez szóló felhívását a közösségi oldalra névtelenül valaki. Az illető bizonyára nem véletlenül Békés vármegyében keresi azt a nőt, aki világra hozta. Posztját (kérésének megfelelően) rengetegen megosztották, ám többen jelezték, hogy a megadott e-mail címre nem lehet levelet küldeni. Szerkesztőségünk is próbálkozott, sikertelenül.

Vérszerinti anyja után kutat az interneten

Forrás: shutterstock

– Az örökbefogadott gyermek 14 éves kora után örökbefogadó szülei engedélyével kérhet információt a gyámhivataltól vér szerinti szüleiről, de ebben az érzékeny korban még nem biztos, hogy ajánljuk a felkutatást – olvasható a Fészek Alapítvány honlapján. Hozzáteszik, 18 éves kor felett már az örökbefogadó szülő engedélye nélkül is kérheti információt a vér szerinti szülőjéről. Ha a szülőanya nyitott erre, azaz szeretné megismerni a gyereket, elérhetősége kiadható. Ha elzárkózik a kapcsolatfelvételtől, akkor a gyermeknek nincs más útja, mint döntését tiszteletben tartani.

Miért keresik a vérszerinti szülőt? Vannak-e buktatók?

Székely Zsuzsanna tanácsadó szakpszichológus elmondta, ha valaki elindul a vérszerinti szülei megkeresésének útján, eleve rengeteg buktatóval szembesülhet. Ha az interneten, pszichológiai támogatás nélkül vág ebbe bele, átlép olyan határokat is, amivel egy másik embernek árthat.

– Mint az elefánt a porcelánboltban, úgy mozog az, aki az interneten keresgél. A találkozásra, a lehetséges kimenetelekre elő kell készülni lelkileg, sőt, minden felet fel kell készíteni mindenféle lehetőségre. A magánutas akciók a plusz traumák melegágyai. Ha sikerül is megtalálni a vér szerinti anyát, lehet, hogy személye óriási csalódás lesz, lehet, hogy teljesen más életkörülményeket talál a gyermek, mint amire számított. Illúziói mellett lelke is könnyen összeomolhat. Hosszú távon viszont nyugalmat adhatna számára a kérdések feltevése, a válaszok meghallgatása. A Mózeskosár Egyesületnél működik felnőtt örökbefogadottak önsegítő csoportja, ahova bárki bekapcsolódhat. Az érintettek tanácsokat kaphatnak ingyen, szakembertől, sorstársaktól is – részletezte Székely Zsuzsanna. Hozzátette, ugyanígy a vérszerinti szülőnek is szüksége lenne lelki támogatásra a találkozás előtt. Benne is élhet bűntudat, szégyenérzet, miközben fontos lenne, hogy a gyereket másodjára ne utasítsa el, legalább adja meg a lehetőséget a találkozásra, válaszadásra, kölcsönös gyógyulásra.