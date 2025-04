Tankolni vagy kivárni, ez itt a kérdés az ünnepek idején

Az első negyedéves értékesítés minimális változása még nem tükrözi az üzemanyag árának közelmúltban indult esését – jelezte a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) statisztikái kapcsán a Világgazdaságnak Grád Ottó, a szervezet főtitkára. Benzinből 341,4 millió liter fogyott, 0,7 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál, gázolajból 539,1 millió liter, ez az adat 0,7 százalékos növekedést takar.

Csökkenhet az üzemanyagok ára.

Fotó: Shutterstock

600 forint alatt maradhat az üzemanyag ára

Grád Ottó a következő negyedév kilátásait kedvezőbbnek tartja: – Remélhetőleg 600 forint alatt marad az üzemanyag literenkénti ára, ami jó hatással lesz a forgalomra is – fogalmazott. Biztatónak tartja, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 75 dollárról 65 dollárra gyengült, és egyelőre nincs oka, hogy emelkedjen. Ugyanis

a világgazdasági bizonytalanságok, elsősorban a vámháború miatti pesszimista kilátások gyengítik a keresletet,

miközben a kínálat erős, mert az OPEC+-nál még mindig nem vizsgálták felül a termelő országok kvótáit.

Az elmúlt időszak legjelentősebb csökkentését április 11-én jelentették be az iparági szereplők. Bár jóval kisebb mértékben, de legutóbb keddtől tankolhattunk olcsóbban. A Holtankoljak.hu közlése szerint április 15-től a benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal kerül kevesebbe a nagykereskedelmi piacon. Ez a 95-ös benzin esetében 587 forintos, a gázolaj esetében 579 forintos literenként átlagárat jelent. Szerdán nem következett be újabb üzemanyagár-csökkentés, és a húsvéti ünnepek miatt jó eséllyel legközelebb jövő héten szerdán esedékes új döntés.