Látványosságokkal érkezett az utazó vidámpark

A Tóth Utazó Vidámpark csütörtökön vert sátrat Békéscsabán, a Lencsési lakótelepen, a Gyöngy Presszó mellett.

– Évek óta visszatérő látogatók vagyunk itt a tavasz folyamán, és reméljük, hogy tudunk egy kis jó kedvet csempészni a békéscsabai családok mindennapjaiba – emelte ki Tóth B. István, a megye egyik legismertebb mutatványosa, aki elárulta, sok a visszatérő vendégük, számukra nagyon különleges érzés, hogy jó néhányan már várják őket.

– Reméljük, az időjárás is kegyeibe fogad minket – tette hozzá.

A Tóth Utazó Vidámparkban a gyerekek egyik kedvence az euró jumping. Fotó: A szerző felvétle

Utazó vidámpark euró jumpinggal, körhintával, ugrálóvárral

Tóth B. István elárulta, hogy körhintával, a viszonylag ritkaságnak számító euró jumpinggal, hatalmas csúszdás ugrálóvárral és horgászattal várják a vendégeket. Az euró jumping tulajdonképpen egy gumiköteles trambulin, ahol négy pályán egyszerre játszhatnak a gyerekek. Egy speciális feszítő szerkezet segítségével, 7-8 méter magasra is fel lehet ugrani, és közben percekig szinte megszűnik a gravitáció.

– Sok család érkezik, és ami szívet melengető érzés, hogy gyakran a nagyszülők is elkísérik az unokáikat – emelte ki Tóth B. István, aki kérdésünkre elmondta, jelenleg talán az euró jumping a legnépszerűbb, de a többi attrakciót is nagyon szeretik a vendégek.

Novemberig úton vannak

Az utazó vidámpark egyébként tulajdonképpen Békéscsabán kezdi a szezont.

– Zsúfolt hónapok elé nézünk, egészen novemberig szinte minden hétvégénk foglalt, egymás érik a város- és falunapok, a különböző rendezvények – emelte ki.

Újabb nagy kihívást tervez

Tóth B. István egyébként nagy sportrajongó, szurkoló, és többször már az országos sajtóban is szerepelt, mert egészen elképesztő távolságoknak vágott neki, egészen egyedi módon. Ilyen volt a luxemburgi útja, amikor 19 órát utazott.

– Sajnos vasárnap sem a Békéscsaba-Szeged focimeccsen, sem a BRSE-Vasas röplabdadöntő második meccsén nem tudtam ott lenni, mert első a hivatás – árulta el.

A június 10-i Azerbajdzsán-Magyarország válogatott meccsre ugyanakkor nagyon készül, és nem kizárt, hogy az útnak vonattal vág majd neki. Pedig a kaland négy napig tartana. Először Békéscsabáról Bukarestbe, onnan Isztambulba, majd Ankaráig kell eljutni vasúton. A török városból a következő állomás Tbiliszi szintén vonaton, és onnan Baki.

A mérkőzést egyébként kedden rendezik, de Pistinek pénteken már Füzesgyarmaton van munkája, így a visszautat is sietősre kellene vennie.

Tóth B. István egyébként hat éve is ott Bakiban a válogatott mérkőzésén.