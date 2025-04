Iskolai ajándék az ünneplő városnak – ez a kapocs, ami összeköti őket

Scola pro urbe – iskolától a városnak címmel rendeztek ünnepséget az Orosházi hét programsorozat részeként a Táncsics gimnáziumban hétfőn. Az újratelepítés évfordulója tiszteletére hagyományokkal rendelkező programot hirdetett a nagy múltú középiskola.

Az újratelepítés ünnepségsorozata a Táncsics gimnáziumban folytatódott ajándékozással.

Forrás: A szerző felvétele

Árusné Erős Krisztina főigazgató e jeles napról elmondta, iskolájuk is szeretné meglepni a várost. Ajándékként a Mi Orosházánk és az iskola diákjainak, valamint egyik pedagógusának a kiadványát adták át Raffai János polgármesternek.

Az ismertetőben Erostyák Zoltán, valamint Kulcsár László pedagógusok a házigazdák nevében bemutatták valamennyi kis kötetet.

Újratelepítés ünnepi hetében ajándék a gimnáziumtól

A Táncsics egykori diákja, dr. Sitkei György professzor nevéhez fűződő A tudományos közművelődésért keretében elkészített pályamunkákat jelentették meg, a professzor is jegyez egy kiadványt.

Több kötetet ajándékozott a középiskola a városnak.

Fotó: A szerző felvétele

Megemlékeztek az Öregdiák Baráti Kör Vinculum Közhasznú Egyesület jeles tagjáról, Koszorús Oszkárról, aki egy éve még ezen az alkalmon maga is aktív résztvevője volt az ünnepnek. Személye, munkássága hidat képezett az iskola és a város között. E kötelék megőrzéséért is dolgozott. A város múltja elválaszthatatlan a középiskola jelenétől, ő, maga is összekötő kapocsként sokat tett ezért.

Iskolától a városnak

A könyvajánlók során bemutatták az idei szerzőket és az általuk feldolgozott témákat, majd átadták a kiadványokat a városvezetőnek, aki köszönetét fejezte ki a Táncsics törekvéseiért és reményét fejezte ki, hogy ezeket a kapcsolatok a folytatásban is erősíthetők.