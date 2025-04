Korábban sosem játszotta, a csabaiak hallhatják először tőle a legendás felvételt

A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar fennállásának 65. évadát ünnepli április 27-én a Csabagyöngye Kulturális Központban. A közönség legnagyobb örömére a jubileumi zárókoncerten a békéscsabai származású Ujházi Gyöngyi is színpadra lép.

Ujházi Gyöngyi csellóművészt láthatja, hallhatja a békéscsabai közönség. Fotó: Csibi Szilvia

A csellóművész édesanyja hegedűtanárként dolgozott a békéscsabai zeneiskolában, így a zene kezdetektől fogva a kislány életének szerves része volt. A Bartókban kezdett zongorázni és hegedülni, majd tízévesen a hegedűt felváltotta a cselló.

A hangszer választotta Ujházi Gyöngyit

– Valójában a gordonka talált rám. Amikor hangszert kellett választani, későbbi csellótanárnőm, Juhász Edit éppen szülési szabadságon volt, így kezdtem el hegedülni. Amikor újra tanítani kezdett, akkorra már világossá vált, hogy a hegedű nem az én hangszerem. Így kezdődött minden – mesélte Ujházi Gyöngyi, hangsúlyozva, először érezte magát igazán ügyesnek valamiben. A csellóval könnyen jutott előre, lendületet kapott a folytatáshoz, ami sodorta tovább a hivatásválasztás felé is.

– Hetedikes koromban már kikristályosodott bennem a döntés, amit sosem bántam meg. A zenén keresztül közvetlenebbül ki tudom fejezni magam, mint bárhogy máshogy. Budapestre, az ország akkori legjobb zenei középiskolájába nyertem felvételt, majd a Zeneakadémián Perényi Miklós osztályába kerültem, ami dédelgetett vágyam volt. Ösztöndíjas hallgatóként életre szóló tapasztalatokat gyűjthettem két éven át Madridban az Insituto Internacional de Música de Cámara intézményében. Meghatározó volt az Operában töltött négy évem is, valamint a Nemzeti Filharmonikus Zenekari tagságom, mely máig tart – sorolta a művész élete, zenei pályája fontosabb állomásait. Jövőbeli terveiről elárulta, továbbra is szeretne minél többet közönség előtt játszani, mind szólóban, mind kamarában és nagyobb együttesben is. A tanítás lényeges része szakmai életének, ennek is szívesen szentel időt. Békéscsabán Elgar E-moll csellóversenyét játssza majd, mely különleges helyet foglal el a szívében.

– Még gyermekkoromban nagyon megszerettem Jacqueline du Pré legendás felvételét. Megható, hogy a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar 65. jubileumi évadának záró eseményére kértek fel; kifejezetten erre az alkalomra tanultam meg a művet. Remélem, a közönség is annyira élvezi majd, mint amennyi örömet nekem jelent az előadása – zárta szavait.