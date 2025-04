A nagypapa bevetési védőruhában teljesítette a távot, ezért tette

A tűzoltó a minap részt vett az I. Nyuszi Futáson Füzesgyarmaton, ráadásul teljes bevetési védőruhában. A rendezvényen hátrányos helyzetű gyermekek kirándultatásához gyűjtöttek támogatást. A jótékonysági eseményt Homoki Attila tűzoltó százados, szolgálatparancsnok felesége, a helyi családsegítő szolgálat vezetője szervezte meg. A futás során minden résztvevő hozzájárult ahhoz, hogy a gyermekek tartalmas élményekkel gazdagodhassanak a közeljövőben.

A tűzoltó jótékonyságból teljesíttette a távot, mégpedig bevetési védőruhábanFotó: Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsokság

Mindkét fia szintén tűzoltóként dolgozik

Komáromi József számára ez az esemény több volt egyszerű futásnál. Több mint harminc éve szolgál a tűzoltóságnál, elmúlt ötvenéves, nagypapa, és külön öröm számára, hogy mindkét fia szintén tűzoltóként dolgozik. Ráadásul ugyanott, a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon. A család igazi példája annak, amikor a hivatás nemzedékről nemzedékre öröklődik.

A tűzoltó bevetési védőruhában megtett futása üzenet is volt

A főtörzsőrmester teljesítménye nemcsak fizikailag volt embert próbáló, hanem lelkileg is felemelő. Megmutatta, hogy a tűzoltói szolgálat nem ér véget a szertár kapujában. A bevetési védőruhában megtett futás egyúttal üzenet is volt: az összefogás, az áldozatvállalás és az önzetlenség ma is élő érték.