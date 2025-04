Porfelhők Békésben – még a Lamborghininek is köze van hozzájuk

A békési földeken idén tavasszal is megélénkült a forgalom: egyre több mezőgazdasági jármű dolgozik a földeken, ahogy a gazdák megkezdik a szezonális munkákat. A száraz időjárás miatt a traktorok már messziről is feltűnőek, amint vastag porfelhőt húznak maguk után. A szántóföldek szorgos gépei mellett érdemes egy pillantást vetni arra is, milyen meglepő módon kötődnek a traktorok a világ leghíresebb autómárkáihoz. Arról, hogy miért kezdett el traktorokat gyártani a Porsche vagy éppen a Lamborghini, és miként vált a Fiat a világ vezető lánctalpas traktorgyártójává, a Magyar Nemzet készített részletes összeállítást.

Fiattal a földeken – az első traktort már 1918-ban bemutatta a márka. Fotó: Wikimedia Commons

Ford: a tömegtermelés forradalma a traktorpiacon is

A Ford Motor Company 1908-ban adta ki első járművét, a T-modellt, majd kilenc évvel később, 1917-ben mutatták be az első könnyű traktorukat, a Fordson F-Modellt, amely forradalmasította a mezőgazdaságot. A 20 lóerős, négyhengeres gép jelentősen megkönnyítette a farmerek munkáját, különösen az első világháború utáni élelmiszerhiány idején. Könnyű szerkezete és egyszerű gyárthatósága miatt hamar óriási sikert aratott, és három év alatt 100 ezer darab készült belőle.

Lamborghini: traktorokkal kezdődött minden

A Lamborghini ma a gyorsaság és a fényűzés szimbóluma, ám Ferruccio Lamborghini először nem sportautókat, hanem traktorokat gyártott. 1948-ban alapította a Lamborghini Trattorit, és kezdetben leselejtezett hadijárművek alkatrészeiből gyártott traktorokat. A cég gyorsan növekedett, de 1972-ben Ferruccio eladta a traktorgyárat a trevigliói Same Co-nak, majd a híres vita után Enzo Ferrarival – aki lenézően „traktorosnak” nevezte – elhatározta, hogy sportautókat épít. Az első Lamborghini sportkocsi, a 350 GT, 1964-ben jelent meg, és ezzel új fejezetet nyitott az autóiparban.

Fiat: az olasz mezőgazdaság motorja

A Fiat már 1918-ban bemutatta első traktorát, a Fiat 702-est, majd 1919-ben megalapította a Fiat Trattori S.P.A.-t. A gyártás Modenába került, ahol 1939-ben megszületett az első sorozatgyártású lánctalpas traktor, a Fiat 40 Boghetto. A második világháború után titokban kifejlesztett Fiat 50 modellel 1946-ban indult újra a termelés. 1949-ben piacra dobták az első gumikerekes traktort, a Fiat 600-ast, majd a lánctalpas változatot, a Fiat 601-est. A Fiat 25R modell 1951-ben meghódította az európai mezőgazdasági piacot, és a lánctalpas Fiat 60 bemutatásával a Fiat a világ vezető lánctalpas traktorgyártójává vált.