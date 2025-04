Felfedeztük a kastély legféltettebb kincseit, gróf Tisza Ilona több családi titkot elárult – galériával, videóval

Tisza Lajos Kálmán csendes ember volt, akit egyáltalán nem vonzott a politika. Állatorvosnak készült, három évet be is fejezett, azonban jött a második világháború, ami ezt az elképzelését megtörte. A családdal Dél-Amerikába emigrált. Argentínában egy akkora birtokon dolgozott, amelyet egy nap alatt sem lehetett bejárni lóháton. 13 évnyi argentínai tartózkodás után négy év Kolumbia következett, majd észt kvótával – mivel Tisza Lajos Kálmán második felesége, gróf Tisza Ilona édesanyja észt volt – sikerült Észak-Amerikába menniük. Bár egyetemi állást ígértek számára, ez a lehetőség nem vált valóra.

Ám ott volt a család, öt gyermek, akiket el kellett tartani, így inasnak, majd sofőrnek is állt. A sok munkának köszönhetően polgári életet éltek, kitartásuknak hála nem szenvedtek semmiből sem hiányt, főleg nem szeretetből.

Tizenhat évesen járt először Magyarországon

Ilona 1966-ban, 16 évesen járt először Magyarországon, felkereste itt maradt rokonait. Érdekesség, hogy akkor minden gond nélkül beengedték, négy évvel később azonban nem.

– Papi mindig azt mondta, nem a magyar nép felelős azért, hogy így alakult a sorsunk – hangsúlyozta gróf Tisza Ilona, hozzátéve, hogy nagyon szereti a magyarokat, a gesztieket különösen kedveli. Kiemelte azt is, hogy édesapja, Tisza Lajos Kálmán a legenda szerint minden gesztit névről ismert, és hogy előre köszönt mindenkinek az utcán, ő emelt először kalapot. Édesapját is Geszten, a családi kriptában helyezték örök nyugalomra.

– Édesanyám észt volt, és Argentínában, a magyar kolóniában tanult meg magyarul. A saját anyanyelvét nem, de a magyart megtanította nekünk – mesélte gróf Tisza Ilona.