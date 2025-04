10 kifejezés, amit ismerned kell, ha meg akarod érteni a fiatalokat

Valamikor réges-régen, a TikTok előtti időkben a „menő” szó még menő volt. Aztán jöttek a Z-generációs varázslók, akik új szlenget teremtettek, olyat, amit mi egyszerű halandók már csak a Google Translate-tel értünk meg (de még az is lefagy tőle).

„Ez most dicséret volt, vagy egy titkos kód?” Az unoka és a papa közötti generációs szakadék egy szlengszótár nélkül…

Szleng vagy szenvedés?

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy időszak, amikor a „LOL” volt a menő, „Yolo” volt a filozófia, és ha valaki az mondta, hogy „swag”, akkor biztosan ferdén volt a sapka a fején. Azóta eltelt néhány év, jöttek az új generációk és velük együtt egy vadonatúj nyelv is, amiben már nem „menő” vagy, hanem „based”, nem flörtölsz, hanem „rizzelsz”, és ha valakinek nem válaszolsz, akkor nem bunkó vagy, hanem „ghostolsz”. Ugye milyen bájos?

A szleng mindig is része volt a fiatalságnak. Aztán hirtelen rájössz, hogy te már nem vagy fiatal. Csak nézel egy TikTokot, ahol egy 17 éves azt mondja, hogy „She's so delulu, but I support her slay” - és azon gondolkodsz. hogy ez most dicséret vagy sürgősen mentőt kellene hívni.

Na de mit is jelentenek ezek a rejtélyes szavak? Összeszedtünk néhány mai slágerszlenget, hogy ne csak nézz, mint hal a vibe-ra! Ha ezt mind érted, vagy fiatal vagy, vagy túl sok TikTokot nézel. Ha nem, akkor teszteld magad a 'Szleng vagy szenvedés?' kvízben!