Hírösszefoglaló 15 órája

Veszélyek mindenhol: az utakon és az interneten

A Google Chrome legújabb frissítései nemcsak új funkciókat, hanem váratlan meglepetéseket is tartogatnak. Közben Szarvason olyan súlyos baleset történt, hogy két mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, miről írtunk 2025. április 27-én.

Két autó ütközött Szarvason, a súlyos baleset következtében az egyik jármű egy háznak csapódott. Az ütközés hatalmas erejű volt. Fotó: Beol.hu Ezért szálltak le mentőhelikopterek Szarvason Az eset során heten sérültek meg, közülük hárman súlyosan. A helyszínre két mentőhelikopter és több mentőautó is érkezett. A tűzoltók egy embert a roncsok közül szabadítottak ki. Frissítés vagy veszély? A Google Chrome legújabb frissítései nemcsak új funkciókat hoznak, hanem váratlan meglepetéseket is. Legyél óvatos, honnan töltöd le a legújabbat, és ne hagyd, hogy a csábító ajánlatok félrevezessenek. A biztonság most kulcsfontosságú. Google Chrome: a frissítés mellé könnyen kaphatunk egy jó kis vírust is. Fotó: shutterstock.com Egy hívás mindent megváltoztathat A Telefontanú vonalán névtelenül segíthetsz a rendőrségnek. Egy információ is elég lehet, hogy egy nyomozás fordulatot vegyen. A Telefontanú révén névtelenül segíthet bűncselekmények felderítésében. Forrás: Shutterstock Ez zavarja a csendet Tótkomlóson​ Tótkomlós szélén napok óta egy rejtélyes zaj töri meg a csendet. A mélyből feltörő hang és a vízgőz egyre inkább nyugtalanítja a környéket, miközben a hatóságok biztosítják, hogy a levegő titkait nem veszélyezteti semmi… de meddig maradhat így a nyugalom? A zajhatással járó termelés várhatóan április 28-án, hétfő este 21 óráig tart. Fotó: Beol.hu Békésben nő a nyugdíj, de nem egyformán Átlagosan 222 ezer forintot kapnak a nyugdíjasok Békés vármegyében – de sokan jóval kevesebbel, míg mások félmillió felett járnak. Változások jöhetnek az ellátásokban is. A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a nyugdíjastérképet, megnéztük, egy Békés vármegyei nyugdíjas mennyit kap kézhez havonta.

Forrás: Shutterstock Bochkor Gábor Békéscsabán lakmározott Bochkor Gábor nemrég Békéscsabára látogatott, és megkóstolta Ásós Géza legendás bőségtálját a Kira vendéglőben. A különleges fogás annyira bejött neki, hogy elvitelre is kért belőle. Ásós Géza, aki 27 éve egy sárga biciklivel indult el, mára az ország egyik ismert cigányéttermét vezeti. Bochkor Gábor és Ásós Géza A titokzatos kert: cukrászat, bazsarózsa és madarak világa Ficsor Zoltán mestercukrász titkos kertjében a bazsarózsák illata keveredik a finom édességek frissességével. A pávák és papagájok varázslatos hangulata adja az aláfestést, miközben a természet és a cukrászat egyesül.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!