Most te is felkerülhetsz a térképre – akár szó szerint!

Május 6-tól ismét útnak indulnak a Google Street View autói Magyarországon, hogy friss, 360 fokos felvételekkel bővítsék a Google Térkép kínálatát. A speciális kamerarendszerrel felszerelt járművek városokat, környező településeket és vidéki térségeket járnak be – többek között Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs és Békés vármegye útjain is feltűnnek majd.

A Google Street View autó újra feltérképezik Magyarországot. Illusztráció: Shutterstock

A Google 2013 óta frissíti rendszeresen a magyarországi Utcakép felvételeket, hogy a térképszolgáltatás minél pontosabban tükrözze a valóságot. A kamerák nemcsak közutakat rögzítenek, hanem sétálóutcákat és autóval nem megközelíthető helyeket is – így bárki virtuálisan végigsétálhat például Pécs belvárosában, felfedezheti a gyulai várat vagy a Mini Magyarországot Szarvason.

Hiába mosolygunk a Street View autóinak

A Google kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére: az arcokat és rendszámokat automatikusan elhomályosítják, és minden képhez tartozik „Hiba bejelentése” funkció, amellyel további részletek kitakarása is kérhető.

Az Utcakép szolgáltatás több milliárd panorámaképből épül fel, melyek egy része a Google, más része felhasználók közreműködésével készült. Az Időgép funkciónak köszönhetően pedig akár évekkel korábbi állapotokat is visszanézhetünk egy-egy helyszínen.

Nyomon követhető a fejlődés, ha rákeresünk a korábbi képekre.

A Street View mára több mint 100 országban elérhető, és 280 milliárd képpel hozza közelebb a világ legikonikusabb vagy legeldugottabb helyeit – az Amazonas-medencétől Velencén át egészen a Nemzetközi Űrállomásig. Az Utcakép megtekinthető asztali gépen, mobilon és a Google Earth-ben is.

Békéscsabára ráfér a frissítés

Dacára annak, hogy tavaly ősszel is a térségünkben járt a Google jármű, van pár helyszín, ahol nem készültek friss felvételek, így a Street View-ban nincs kép többek között a békéscsabai piacnál felépült parkolóházról, és a Réthy Pál hídnak is még csak az elődjét láthatjuk. A Gőzmalom tér is régi arcát mutatja: se turisztikai főpályaudvar, se B38, és a malom is a tűz előtti állapotában látható. A környező utcák képei már viszonylag frissek, bár a Kórház utcai híd is még a felújítása előtti időkben lett megörökítve. 2024-ben viszont Orosházán új képeket készített a Street View autója.

