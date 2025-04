Megnéztük Békés vármegye legújabb játszóterét – galériával, videóval

Nemcsak vadonatúj, hanem az egyetlen közterületen lévő játszótér is Sarkadkeresztúron – mondta Bakucz Péter polgármester. Kiemelte, hogy a fejlesztés mérföldkövet jelent a falu életében. Nemcsak egy olyan helyszínről van szó, ahol a gyermekek önfeledten játszhatnak, hanem egy közösségi tér is, ahol barátokra lelhetnek, együtt pedig élményekkel gazdagodhatnak.

Megkerestük és megtaláltuk Békés vármegye legújabb játszóterét, kedden adták át Sarkadkeresztúron. Fotó: Bencsik Ádám

Sarkadkeresztúr ereje abban rejlik, milyen lehetőségeket kínál a fiataloknak

Hangsúlyozta azt is, hogy az egész közösségi számára fontos fejlesztést valósítottak meg. Úgy véli, egy falu ereje abban rejlik, hogy milyen lehetőséget kínál a fiatalok számára, és ebben a tekintetben a Keleti utcai háromszögben megépített játszótérrel előre lépett Sarkadkeresztúr.

A beruházásra egy komplex, összetett beruházás adott lehetőséget, a teljes projektre a TOP Plusz keretében 123 millió forintot nyert Sarkadkeresztúr, magára a játszótérre 13,4 millió forintot költöttek. A projekt további elemeként vízelvezető rendszereket korszerűsítenek, kerékpárútszakaszokat újítanak fel, közösségi teret alakítanak ki és fejlesztenek.

Az óvodások és az általános iskolások a műsoruk után birtokba is vették a létesítményt. Fotó: Bencsik Ádám

Az bízik igazán a jövőben, aki játszóteret épít

Régóta vártak arra a sarkadkeresztúriak, hogy szebbé, otthonosabbá tegyék a játszóteret – mondta Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka. Hozzáfűzte: a mondás szerint az, aki fát ültet, bízik a jövőben, de szerinte az bízik igazán a jövőben, aki játszóteret épít, hiszen a játszótereket a gyermekek számára építik, fejlesztik.

Hangsúlyozta, hogy a falvakat építeni kell, és építik tovább Sarkadkeresztúrt is. Ebben Békés Vármegye Önkormányzatának is van szerepe, feladata és kötelezettsége. Olyan pályázatokat, fejlesztéseket támogatnak, amelyek sorsdöntőek, jövőt meghatározóak, illetve fontos, hogy ezek egybecsengenek a helyiek igényeivel is.

Fontos a vidék fejlesztése a kormány számára

A kormány számára fontos a vidék – mondta dr. Kovács József országgyűlési képviselő, aki szót ejtett arról is: kedden adták át az M44-es zárószakaszát is, és kedden Békés vármegyében járt Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter. Megemlítette, hogy Sarkadkeresztúron stagnál a gyermeklétszám. Beszélt a játszótérről, ahol biztonságos, az előírásoknak mindenben megfelelő elemeken játszhatnak a gyermekek, ami a szülőknek is fontos.