Remény 2 órája

Megérkezhetett Sanyi utódja, fotón mutatjuk az új jövevényt

Sanyi, Békéscsaba közkakasa egy éve hunyt el, azóta is sokan siratják. Most azonban felcsillant a remény, hogy itt lehet Sanyi 2, ha nem is a Munkácsy téren.

Sanyi kakas Facebook-csoportjának ugyan még jelenleg is 2700 tagja van, de halványul az emléke. Ennek ékes bizonyítéka, hogy úgy volt, Sanyiról életnagyságú szobor készül Mészáros Attila szobrászművész kezei által, de kiderült, kevés erre a felajánlott pénz. Pedig a csoport tagjai a szobrászművész vázlatai, tervei, dokumentációi alapján kiválasztották a véglegest, amikor Sanyi a Munkácsy téren a pad tetején ül, mint egy király. A szoborra 470 ezer forint kellett volna, de nem jött össze csak nagyjából 140 ezer. Ez pedig egy emlékplakettre elég a közkakas lakóhelyén, a Munkácsy téri fájánál. Sanyi kakas utódja lehet a buszállomás mellett lefotózott tyúk

Forrás: Békéscsaba Munkácsy tér Sanyi kakas csoport/Facebook Sanyi kakas utódja egy kotkoda lehet, ha ott marad A Békéscsaba Munkácsy tér Sanyi kakas csoport tagjai közül ugyanakkor többen reménykednek abban, hogy megvan Sanyi 2. A békéscsabai buszállomásnál, a füves részen fotózták le. Igaz, Sanyi 2 tyúk, de mégiscsak a baromfik családjába tartozik a kotkoda is. Akinek már nevet is ajánlottak, Lujza vagy Sarolta lehet, ha ott marad. Sanyi fénykorában

Forrás: Békéscsaba Munkácsy tér Sanyi kakas csoport/Facebook Koszorúk, mécsesek és virágok azért mindig vannak Sanyi emlékhelyénél. Lotte Salomons holland rendező vezetésével készül Sanyi életéről a dokumentumfilm is. Amit azonban a legtöbben sajnálnak, Sanyi kakas már nem ehet sohasem a tenyerükből.

