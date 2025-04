Rózi, a csábító, téged is vár

Összedugta a fejét a maroknyi mezőkovácsházi csapat: próbálkoznak az ifjúság számára is vonzó közösségi térré varázsolni a művelődési központot. Törekvéseiket segíti Rózi. De ki ez a titokzatos hölgy? Vagy inkább mi ez? Annyi biztos, köze van a névadóhoz, a Kalocsa Róza Művelődési Központhoz.

Rózi fantázianéven egy új-régi közösségi teret alakítottak ki a házban. Megidézik ott a romkocsmák hangulatát az egykori büfé helyén.

Újragondolták és értelmet adtak a leselejtezett, leporolt bútoroknak, előkerültek a bakelitek, meg a lemezjátszó, a darts is. Az ide tervezett rendezvényekről is hamarosan beszámolnak. Az már biztos: lesz ott kvízest, zenés összejövetel, filmklub. Rózi téged is vár!