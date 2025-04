Dacból lett kincset érő csoportja, hatezer izgalmas, a múltunkba röpítő fotóval – galériával, videóval

Motyovszki Róbert gondolt egyet és létrehozott egy oldalt, egy csoportot a világhálón. Népszerű minden, ami retro. A RETRO KOMLÓS Facebook csoport 2012 szeptemberében indult el hódító útjára.

Retro csoport, ahova a komlósiak már több ezer fotót feltöltöttek. Nincs megállás! Fotó: Retro Komlós

– Egy kis részből dacból és nagyobb részből lokálpatrióta mivoltomból fakadt az elhatározás. A dacot az szülte, hogy nem volt olyan felület, ahol tudtak volna közösen a tótkomlósiak visszaemlékezni, nosztalgiázni, a régmúltból származó emlékek, kincsek között barangolni. Azt gondoltam, hogy sok embert megérint majd a kezdeményezés. Ez így is lett.

A Retro Komlós oldal igazi unikum

Folyamatosan érkeztek a fényképek, az emlékek, a rácsodálkozások. Sokan megállítottak, hogy örülnek az oldalnak, mert olyan ismerősökkel vették fel a kapcsolatot, akiket évtizedek óta nem is láttak, nem is beszéltek velük – mesélte az ötletgazda.

Milyen képek is vannak az oldalon? Mindenféle!

Motyovszki Róbert komoly sikerként könyveli el, hogy a régi népviseletek, szokások, életérzés is megjelenik a képeken. Vannak

a régi ikonikus épületekről is fotók,

egyházi és családi ünnepek megható pillanatait megörökítők,

katonás és síremlékes felvételek,

iskolás osztályok képei és kordokumentumok,

egykor Komlóson dolgozó fényképészek felvételei.

– Nagyon izgalmas egytől egyig valamennyi – nyilatkozta az oldal létrehozója.

Motyovszki Róbert kitalálta, létrehozta a Retro Komlós oldalt. Fotó: BMH

Kincsek, tagok ezrével az oldalon

Mi is szétnéztünk az oldalon, beszippantott bennünket a múlt látványa, élménye, amikor megpillantottuk a Szép utca 5. számú ház volt lakóit, Kozák Pált és feleségét, Farkas Máriát a tornácon. Majd a Tótkomlós 1878 – ó, de régen is volt, amikor az alispánhoz intézett vadászati jegy kérvényező levél elkészült... Mintha ma lett volna: tótkomlósi cipész brigád 1982, vagy amint Lászik Mátyás, a tótkomlósi Haladás Termelőszövetkezet kendertábláján arat; vagy az a piaci csendélet Tótkomlóson, amit munkatársunk, a Békés Megyei Népújság fotósa 1988. július 29-én fényképezett... Ezek is mind ott láthatók a retro csoportban.

És egy videót is találtunk az oldalon a híres komlósi marsról, a Duna Televízió szlovák nemzetiségi műsora készített egy összeállítást.

Az oldal kitalálója méltán büszke arra a 6000 fényképre, ami felkerült eddig, s több mint 4200 tag csatlakozott hozzá.

Értéktár, ahova bekerült a Retro Komlós

– Büszke vagyok, hogy a mai világban egy ilyen közösségi oldalon semmilyen politikai, etnikai, vagy vallási elégedetlenség, ellenségeskedés nincs. Tagjaink őszintén érdeklődnek és együtt kutatják a mi közös múltunkat. És a ráadás: a Retro Komlós oldal igazi unikum, egyedülálló abban a tekintetben, hogy az országban lehet, ez az egyetlen olyan közösségi oldal, ami bekerült helyi értéktárba. A Tótkomlós Turizmusáért Egyesület elnöke, Kárász Gáborné javasolta a Tótkomlós Települési Értéktárába való felvételt és nagy örömünkre ez megtörtént. Közös siker mindannyiunk számára. Továbbra is várok az oldalon minden érdeklődőt, a múlt után kíváncsiskodót, kincseiket velünk megosztókat.