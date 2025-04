Már csak a szellemek járnak az elhagyott kastély falai között - videóval

Az elhagyott Piufsich-Marx-kastély Vác mellett található, és 1888-ban épült, a Pesti Első Hazai Takarékpénztár főtitkára, Piufsich Lajos építette. Afőtitkár öngyilkossága után több tulajdonosa is volt. A kastély és a birtok államosítása után 1950-től itt volt a Váci Mezőgazdasági Technikum Tangazdaságának központja, mely később az Alagi Állami Tangazdaságba olvadt be (Váci Tankerület). Ma csupán romos állapota látható egy mezőgazdasággal foglalkozó cég területén – olvasható Yvette Urbex Facebook-oldalán.

A Piufsich-Marx-kastély mindössze 6 hónap alatt készült el. Fotó: Yvette Urbex/Facebook

A Piufsich-Marx-kastély mindössze 6 hónap alatt készült el

137 évvel ezelőtt a kilenc szobás, 380 négyzetméter alapterületű Piufsich-Marx-kastély mindösszesen 6 hónap alatt készült el. Az angol mintára berendetett mintagazdaság kertjében 26 ezer forintból emelt, szép gesztenyefasor végén álló úrilak a korszak valamennyi vivmányával el volt látva. A kastélyba 1971-ben vezették be a villamosáramot. Az épület körül mintegy ezer holdnyi szántóföld volt pompás gazdasági épületekkel és cselédházakkal. Nos, aki szívesen barangolna az kiskastély ódon falai között, az most otthonról is megteheti.

Legutóbb a gerlai Wenckheim-kastély kápolnáját kerestük fel, és kiderítettük azt is, hogy annak tulajdonosa hogyan látja az épület jövőjét.