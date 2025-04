Káosz a békéscsabai vasútállomás parkolójában, döbbenetes fotó készült a helyszínen

Nem a kiépített parkolókban, hanem konkrétan az útkereszteződésben állt meg három autó a minap a békéscsabai vasútállomás parkolójában. Ezt fotózta le egy arra járó, majd a fényképet megosztotta a Facebookon, az egyik, békéscsabaiakat tömörítő csoportban. Nem írt semmit sem mellé, csak egy kérdést tett fel, hogy hogyan lehet ilyet csinálni.

Szabálytalanul, az útkereszteződésben parkolt három autó a minap a békéscsabai vasútállomás parkolójában. Fotó: Facebook

A hozzászólók szerint nekik kellett volna intézkedni

A hozzászólók szerint intézkedni kellett volna a szabálytalanul parkoló autósokkal szemben, meg is írták, hogy kinek:

egyesek szerint a hatóságnak,

mások szerint az önkormányzatnak,

de voltak, akik szerint az arra járónak kellett volna elrettentésként kiszúrni a gumikat.

Felvetődött, hogy kevés a parkolóhely a békéscsabai vasútállomásnál, és hogy a környékben élők között is vannak, akik hosszabb ideje parkolnak ott a járgányaikkal, elfoglalva másoktól a helyet. Ugyancsak felmerült, hogy fizetőssé lehetne tenni a békéscsabai vasútállomás parkolóját.

Tényleg tele van a békéscsabai vasútállomás parkolója

A közelmúltban a Beol.hu is körbenézett a parkolóban. Egy átlagos napon, 10 óra körül egyetlen szabad hely sem akadt, volt azonban némi mozgás, így olykor felszabadult egy-két hely, amelyekre viszont másodperceken belül lecsaptak. Egy tanulmány is készült, amely megállapította, hogy a parkoló kihasználtsága éjszaka is 60 százalékos, utaltak arra, hogy a környékben élők szintén ott pihentetik a járműveiket.

Várakozási díjat nem, őrzési díjat viszont lehetne szedni

A megoldás egyszerűnek tűnik, ám mégsem az. Nem lehet csak úgy pénzt, várakozási díjat szedni, mivel P+R parkolóról van szó. Ha viszont többletszolgáltatást, például őrzést biztosítanak, akkor 6 és 22 óra között őrzési díjat meg lehet állapítani. Az viszont nem lehet több az adott településen igénybe vehető közösségi közlekedés legalacsonyabb jegyáránál. Tehát Békéscsaba esetében ez alkalmanként – nem óránként – maximum 380 forint.

Sorompóval ellátott be- és kiléptető rendszerrel kiszoríthatnák a területről a nappali és éjszakai parkoló autók jelentős részét. A fizetőrendszert kialakítása mellett az őrzést szintén meg kell oldani: kamerarendszerrel vagy kerítéssel. Azok, akik valóban a vasút miatt érkeznek, egy-két órás díjmentességet kaphatnak – fogalmaztak a tanulmányban.