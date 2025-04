Ez a különleges virág az idei kedvenc ballagásra - videóval

A nagyon sok dísznövény közül talán a pompás papagájvirág, azaz a paradicsommadár-virág az egyik leglátványosabb, nem csoda, ha ezt keresik, rendelik legtöbben a ballagásra Békéscsabán is. A levelei méretesek, nagy evezőlapátokra, banánlevelekre hasonlítanak, amik mellől kiemelkedik a növény virága. Hosszú száron ülő, narancssárga, kék vagy élénkpiros színű. Nagysága elérheti akár a 15-20 centit is.

A vegyes csokrok is népszerűek a papagájvirág mellett, képünkön Kneifel Gabriella

Fotó: Dinya Magdolna

A papagájvirág levelei nagy evezőlapátokra hasonlítanak

– A papagájvirág nálunk is az egyik legkelendőbb – hangsúlyozta Kneifel Gabriella, a békéscsabai Virágok közt üzlet árusa. – Ha pedig már madárvirág, a flamingó is közkedvelt. Természetesen mindenki az ízlésének megfelelően választ, ballagásra a szálas virágok viszik a prímet. Akár egyszálasként, akár vegyes csokorban, anyák napjára a cserepeseket viszik inkább.

Itt vannak az árak is

Az árak is befolyásolják a vásárlást, de a ballagás is azon ünnepek közé tartozik, amelyen jobban kinyitják a pénztárcájukat a vevők. Ki is kell, hiszen a virágok is drágultak a múlt évhez képest. Egyszálas virág kétezer forint körüli áron is kapható, és van, ahol ebben benne van némi díszítés is, de a komolyabb egyszálasok 3-5000 ezer forintba kerülnek díszítéssel, a csokrok ára 8-10 ezer forintig is elmehet. Persze, minden azon múlik, hogy a csokor mennyi és hányféle virágot tartalmaz. Ami nem változott idén sem, a rózsa örök kedvenc.

Ebben az időszakban akár tízszeresére is emelkedhet a virágforgalom

Több békéscsabai virágkötő is kiemelte, hogy ezekben a napokban a szokásosnál jóval nagyobb a forgalom a virágüzletekben, ezért előnyösebb számukra és a vásárlóknak is, ha előre megrendelik a csokrokat, egyéb virágokat, díszítéssel. Így nem kell sorban állni, az adott időpontra elkészítik az ajándékot, másrészt jobban tudnak tervezni. Egy kicsit ugyanis mindig lutri, mennyi növényt kérjenek a boltba, hogy jusson mindenkinek, amit szeretne, de ne maradjanak rájuk – elsősorban a szálas virágok – a két ünnep, a ballagás és a május 4-ei anyák napja után. Ebben az időszakban akár tízszeresére is emelkedhet a virágforgalom az átlagoshoz képest, így nem csoda a virághegyek látványa.