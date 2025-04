Legendás épület kerülhet a fővárosból Gyulára, felvillanyozó tervekkel álltak elő

Emlékeztetett arra, más települések példájából látható, hogy ha egy helyre koncentrálják az attrakciókat, akkor odakoncentrál az autóforgalom is, és mindez megnehezíti az ott élő helyi polgárok mindennapjait. Ezért is igyekeznek széthúzni a turisztikailag frekventált területeket. Számos szempont figyelembe vétele után, több potenciális helyszínt megvizsgálva arra jutottak, hogy a Ferencesek tere méltó helyszínül szolgálhat a kulturális és turisztikai szempontból is kiemelkedő komplexumnak. A Gyulakonyha telke is ott található, amely alkalmas arra, hogy ott a kiszolgáló létesítményt felépítsék, a Pagoda üvegfalán keresztül pedig a parkra látnának rá a vendégek. Itt helyeznék el a rádiótörténeti múzeumot is, illetve más funkciók is helyet kapnának a komplexumban.

Országos szinten is számon tartott attrakció születhet

Hangsúlyozta, országos szinten is számon tartott helyszín jönne létre. Mint említettük, a beruházást várhatóan az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatja majd, a város az üzemeltetésben vállalhat szerepet valamilyen formában.

„Aranyat érnek” az ilyen épületek

Durkó Károly, az oktatási és kulturális bizottság elnöke elmondta, fiatal rádióriporterként gyakran ült a Pagodában a ’90-es évek elején. Egy olyan nyitott hely volt, ahol mindenki mindenkivel jókat beszélgethetett, nemcsak kiváló helyen volt, de a rádió küldetéséhez is hozzájárult. Kiemelte, az épület önmagában is különlegességnek számít, hiszen Szabó István tervezte, és 1949-ben, a magyar építészet akkori utolsó modern épületeként született meg, mert utána következett a szocreál stílus. A hasonló épületeket nagyon megbecsülik a világban, az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Dél-Európában is, amelyek „aranyat érnek”.

A Pagoda a rádiós örökség része,

turisztikai érték is lehet önmagában,

és különleges emléke a 20. század magyar építészetének – fogalmazott.



A képviselő-testület úgy döntött, hogy együttműködési szándékát fejezi ki a Koszta József Múzeumért Alapítvánnyal, valamint az Építési és Közlekedési Minisztériummal a Magyar Rádió egykori Pagoda épületének Gyulán, a Ferencesek terén történő elhelyezése érdekében.

A Magyar Rádió palotanegyedi területe a Pázmány projekt keretén belül teljesen átalakul, ezért kellett a Pagodát is lebontani, ami így kerülhet Gyulára.