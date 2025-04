A kétfogú Harry nyuszi nem csak a nevetéstől fogja a hasát

Harry egy csoki tapsifüles, és Kinder-meglepetést ölel át a hasánál, közben természetesen nevet a nyuszi. Az üzletek többségében nem ekkora az öröm, mert a hagyományok mennek ki a divatból, a korábbiaknál jóval kevesebben járnak locsolni. Így hát nem kell annyi csokitojást és csokinyuszti venniük a „virágszálaknak”, ezért kisebb a húsvéti édességforgalom.

Sok nyuszi mosolyog a csabai Fényes ABC-ben, de a csokitojásokat is keresik, ha nem is olyan mértékben, mint korábbanFotó: Dinya Magdolna

A nyuszi minőségi legyen!

Tyetyák Magdolna, a Békés vármegyében több üzletet is működtető Élésker Kft. ügyvezetője elmondta, bőséges a kínálat méretben, csokifajtában és árban is. Ami idén látszik, inkább kisebb vagy kevesebb csokinyuszikat és -tojásokat vásárolnak a boltokban, de az minőségi legyen. Ezt mondták a békéscsabai Fényes ABC-ben is a vevők ottjártunkkor.

A citrusos és meggyes ízek a kedvencek között szerepelnek

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál érdeklődésünkre közölték, hogy a tudatosság jegyében telik az idei húsvéti szezon a hazai édességpiacon. A vásárlók körében nőtt az árérzékenység, de a legtöbben a minőség terén sem kötnek kompromisszumot, ár-érték arányban a legjobb termékek kerülnek a kosarakba.

A hagyományos csokoládéfigurák mellett számos innovatív húsvéti édességgel is találkoztunk. Így például a tejcsokoládéból készült tojások és nyulak mellett számos limitált, különleges, szezonális termék került a polcokra. A citrusos és meggyes ízek a kedvencek között szerepelnek.

Fotó: Dinya Magdolna

Egyre többször QR-kódos információk is szerepelnek a csomagoláson

A vásárlói tudatosság pedig nem csak a termékek árában érhető tetten. Sokaknak fontos a csökkentett cukor- vagy sótartalom, az újfajta csomagolás, egyre többször QR-kódos információk is szerepelnek. Ezeknek köszönhetően további információhoz juthatnak a vásárlók az adott termékkel kapcsolatban.

A húsvéti édességek beszerzése mellett a sonkaroham is most zajlik, erről is írtunk korábban.