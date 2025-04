Hagyományokból jövő: nemzetiségi közösségek kaptak támogatást Tótkomlóson

Tizenhárom szervezet nyert forrást működésre.

Fotó: A szerző felvétele

Nemzetiségek, románok, szerbek bevonják az ifjúságot

Sutya Miklósné, a Lucian Magdu Alapítvány elnökeként a 2025. évi költségvetési támogatásról, a 2 millió forintról elmondta, Battonyára egyre több román család költözik. A civileknek oktatási, kulturális, hitéleti, művészeti területen is egyre több feladatuk van. A helyi óvoda és iskola gyermeki számára szerveznek programokat, olvasótáborokat, előfizetnek folyóiratokra. A tanév végén a kiválóságok jutalmazását is ebből a pénzből oldják meg.

Sütő Mária Márta a Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület vezetője a Velünk élő hagyományok! címmel elnyert 800 ezer forintról azt mondta, a civil szervezet tagdíjbevétele mellé ez az összeg komoly segítség. 100 feletti taglétszámú 20 éves egyesületük a nemzetiségi programok mellé szervezetfejlesztésre is felhasználja ezt a forrást.

Pepó Jánosné elnök a Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Közhasznú Egyesületnek megítélt 850 ezer forint működési támogatásáról elmondta: a 116 tagú szervezet három szakkörével is járó kiadásaikat, ingatlanuk fejlesztését, rezsijét is finanszírozzák.

Az Összefogás a Magyarországi Románokért Egyesület és a Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete által elnyert 900-900 ezer forint felhasználása kapcsán Mihucz György azt is felvetette, hogy a civilek az eszközhiányuk pótlására, adminisztrációs és rezsi kiadásaikra is tartalékolnak ebből a pénzből, miközben szervezik hagyományos programjaikat. A Pusztaottlakai Románok Egyesülete is nyert 800 ezer forintot.

A Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület Zene-Tánc-Örökség címen 500 ezer forinttal gyarapodik, elnökük, Nyári Melinda annak felhasználásáról beszélt. a gyermek és felnőtt tánccsoport számára ruhákat vásárolnak, a Szerbiából érkező koreográfus tiszteletdíját finanszírozzák, de a szerb iskolával szoros együttműködéssel (a Battonyai Szerb Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány 600 ezer forintot nyert működési támogatás címen) a szerb kultúra és hagyományok ápolása a legfőbb céljuk. Az utaztatással járó kiadásokat is ebből a forrásból finanszírozzák.