Réceinfó: rengetegen vannak, a sekély vizeket kedvelik

Récék, bíbicek, cankók, gulipánok is kedvelt helye a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozó kardoskúti Fehértó. Még sárszalonkák is állomásoznak a területen. A meder 90 százalékát víz borítja. A csörgő récék tábora a legnépesebb. A fütyülő récék is szeretik a sekély vizeket, ahol növényzet is van. A kanalas récék is megindultak a vonulásban. A böjti récék szintén jelen vannak, de már jóval kisebb számban. Hasonló mennyiségben láthatók nyílfarkú, tőkés és kendermagos récéket is – olvastuk a nemzeti park honlapján.

A partimadarak közül még mindig a bíbic, a pajzsoscankó és az aranylile van jelen a legnagyobb mennyiségben.