Több sérült, félpályás útzár Békéscsabán, újabb három drogdíler őrizetben

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó

Közlekedés

A Kétegyháza-Elek összekötő úton (4435) útépítés miatt félpályás útlezárás van érvényben.

Gyula-Újkígyós-Csorvás összekötő úton (4431) építik a vasúti átjárót, félpályás lezárás lépett érvénybe.

Kecskemét-Békéscsaba-Gyula elsőrendű főúton (44) útkarbantartási munkát végeznek, útszűkületre kell számítani.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Széllel jön a meglepetés – tavasz újratöltve, Békéscsabán akár 30 fok is lehet!

Ügyeletes patikák Békésben

április 17., csütörtök: Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Pingvin Patika (Kazinczy utca 16., 322-201), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Fő u. 210. 386-220), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Fehér Kígyó Gyógyszertár (Kossuth u. 42., 68/510-300, 68/510-311), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543)

Leglátványosabb videónk

Szarvas Péter polgármester egy korábbi sajtótájékoztatón elmondta, hogy a hagyományoknak megfelelően most is húsvéti dekorációkat helyeztek ki a Szent István téren. Az installációk ezúttal is igen látványosak, érdemes tenni egy sétát Békéscsaba belvárosában, és így hangolódni az ünnepre.