Elöl harap, hátul rúg: a srácnak mégis Klárika volt a kívánsága – videóval

Micsoda idők voltak! Napvilágot látott egy nagyon régi felvétel, egy műsor, ahol Máté Andris diákként a világhírű derbigyőztes lovat, Klárikát akarta meglovagolni. Ez volt a Három kívánság, ami Dévényi Tibor nevéhez fűződött sok éven át a televízióban. Tibi bácsi nem ismert lehetetlent, Orosházáig is képes volt elutazni stábjával, hogy a fiúnak teljesítse a kívánságát. No, erre ki emlékszik? Még a lovas, Göttler Vilmos is megvakarta homlokát, amikor a világhálón megpillantotta az 1980-as években készült felvételt, amin a srác hozzáértő módon közölte, tudja, hogy a ló elöl harap, hátul rúg, középen ráz, de ő meglovagolná a híres lovas Klárikáját.

Göttler Vilmos 1984-től az Orosházi Dózsa Tsz. ménesében lovagolt, irányította a lovak tenyésztését is. Vállalta a szereplést a műsorban is. Fotó: Beol-archívum

A műsor, ahol semmi nem volt lehetetlen

A Három kívánság műsorban az akkor Orosházán, a Dózsa Termelőszövetkezet színeiben lovagoló Göttler Vilmos elmesélte a fiúnak, hogy ő bizony későn, 28 éves korában kezdett lovagolni, volt közben tíz lova...

– Klárikával 5 éve lovagolok, hazai és külföldi viszonylatban is kiváló ló – nyilatkozta a felvételen. A stáb kamerái az orosházi helyszínen forogtak, a fiú

felülhetett a híres lóra, igaz, ugratni nem engedték. S hogy miért nem?

Meglepett engem is ez a régi felvétel, de öröm volt látni... Klárika már nincs közöttünk. Akkor a Hortobágyi Kupáról hazatérve forgattunk, pihennie kellett, ezért nem ugratott vele a fiú

– ezt már a húsvéti hétvégén, a lovardából hazatérő lovas, Göttler Vili mesélte.

Göttler Vilmos és Klárika a lovassport kiváló párosa

Nosztalgiával elevenítette fel (a békéscsabai születésű, a műsor készítésekor orosházi igazolt lovas; 1992-ben ott volt a barcelonai olimpián egyedüli díjugratóként; máig aktív sportember) milyen remek párost alkottak Klárikával.

– Klárika a Dózsa Termelőszövetkezetben született, jó származású volt, 15 éves koráig lovagoltam. A sportból miután kikerült, a tenyésztésben tett jó szolgálatot, jó csikói születtek – mesélte Vili, akinek számos kötődése van szülőhelyéhez. Mostani lova, Jégvirág. Békéscsabáról dr. Kiss Ajnától érkezett hozzá. Vili minden napját a lovakkal tölti, minden hétvégén versenyekre jár, oktat is.