Csökkent a munkabalesetek száma, közösen dolgoznak a biztonságos munkahelyekért – galériával

A munkabalesetben elhunyt, megrokkant munkavállalók emlékére rendezett konferencia résztvevőit a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója, Dr. Rákóczi Attila köszöntötte. Beszédében kiemelte, az elmúlt években foglalkoztatási szervük mindent megtett azért, hogy a dolgozni vágyókat a munka világába irányítsa.

Dr. Rákóczi Attila főigazgató gyújtott gyertyát a munkabalesetek áldozatainak emléknapján. Fotó: Lehoczky Péter

– A képzéseknek, átképzéseknek, programoknak köszönhetően jelentősen csökkent a regisztrált álláskeresők és a közfoglalkoztatottak száma Békés vármegyében. Dr. Takács Árpád főispán utasítására létrejött a Békés vármegyei Munkahelyek Biztonságáért munkacsoport, mely több fronton is segít a munkaadóknak biztonságos munkahelyeket kialakítani. A munkacsoport számos fórumot, eseményt tartott a közelmúltban, sőt, a járásokba is eljutott. Fontos eredményekkel büszkélkedhet; például a környező vármegyékhez képest itt alacsonyabb a három napot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetek száma – sorolta a főigazgató. Hozzátette, az Alaptörvény is kimondja, a munkavállalóknak joga van az egészséget, biztonságot, emberi méltóságot tiszteletben tartó munkahelyek biztosítására. Április 28-a már 2012 óta a munkabalesetben elhunytak, megrokkantak emléknapja, melyen a Békés Vármegyei Kormányhivatal számos programot kínál.