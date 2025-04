Itt a makettpark húsvéti bűvös hetese: ezt érdemes mindenkinek meglesni – galériával, videóval

Klemann Tímea, a szarvasi makettpark vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy az idén 12 éves Mini Magyarország megnyitása óta évről-évre fejleszt, tavaly például magyar népi építészeti remekekkel bővültek. A 2025-ös húsvétra pedig ismét új látványosságok kerültek a parkba.

Húsvétra hét új látványosság érkezett a Szarvasi Mini Magyarország makettparkba, ezeket Klemman Tímea mutatta be.

Fotó: Dinya Magdolna

Mostantól három új vár:

a Nagyvázsonyi Kinizsi-vár,

a Sümegi vár

és a Szigetvári Zrínyi-vár makettje is látható Szarvason.

Már pörögnek a szélturbinák, ha elsétálunk mellettük

De immár megcsodálható a Makovecz Imre által tervezett Makói Hagymatikum gyógyfürdő kicsinyített mása is. Mellettük mostantól megtekinthető a Pannonhalmi Főapátság, valamint a Zsámbéki romtemplom is. Ipari jellegű makettként épült meg továbbá a Bőnyi szélerőműpark, amely interaktív formában működik, méghozzá úgy, hogy ha elsétálunk mellette, akkor a szélturbinák működésbe lépnek. A park vezetője elárulta, hogy mindeközben épül az ikervári vízerőmű interaktív makettje, melyen ottjártunkkor is folytak még a munkálatok, a tervek szerint május elejére lesz kész.