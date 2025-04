Toronymagasan vezet a gyógyszermérgezés, mutatjuk, kik a leggyakoribb áldozatok

Az elképesztő adatokat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte a honlapján. A friss tájékoztatásból kiderül, hogy drasztikusan, 26 százalékkal nőtt a bejelentett mérgezések száma 2024-ben az elmúlt évhez képest. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ezúttal is elkészítette az elmúlt évre vonatkozó összegzést az emberi mérgezési esetek kapcsán.

2024-ben negyedével nőtt a mérgezések száma az előző évhez képest Magyarországon, Békés vármegyében összesen 158 eset történt.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Nőtt a halálos mérgezések száma

Tavaly összesen 27 ezer 594 mérgezéses esetet jelentettek be az orvosok és az egészségügyi intézmények. Ez a szám 5696 esettel több, mint egy évvel korábban. Sajnos a halálos mérgezések száma is nőtt. Míg 2023-ban 51 halálos mérgezést jelentettek be, addig tavaly már 66-ot, melyek hátterében döntő többségben az öngyilkossági szándék állt. A statisztikából az is kiderült, hogy az alkoholmérgezéseket nem számítva, összesen 8975 eset történt különféle anyagokkal, termékekkel. Ami szintén látszik az összeállításból, hogy az öngyilkossági és egyéb szándék miatt bekövetkezett mérgezések a nők körében voltak gyakoribbak, az élvezeti/függő és véletlen mérgezések tekintetében pedig a férfiak érintettsége volt nagyobb.

Mi a helyzet Békés vármegyében?

A 2024-es mérgezések kapcsán vármegyei bontás is készült. Ebből az olvasható ki, hogy az országban az egyik legkevesebb mérgezést Békésből jelentették, az országban egyedül Zala és Vas vármegyében jobbak az adatok. Békés vármegyében összesen 158 mérgezett ember kapcsán érkezett bejelentés. 103 embert gyógyszermérgezéssel, 18-at vegyipari termékek miatti mérgezéssel, hetet biocid termékek miatt mérgezéssel, négyet növényvédő szerek, tízet kábítószerek, míg 16-ot egyéb anyagokkal történő mérgezés miatt kellett ellátni. Ha a fővárost és Pest vármegyét nem számítjuk, akkor vidéken a mérgezések tekintetében toronymagasan tarol Hajdú-Bihar vármegye 634 mérgezéssel, valamint 625 mérgezéssel Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye.

Ennyien akartak gyógyszerek segítségével öngyilkosak lenni Békésben

Sokkoló a statisztika azon részlete, amely a gyógyszermérgezések lebontásából olvasható ki. Öngyilkossági szándékkal elkövetett gyógyszermérgezés 77 esetben történt Békésben: 27 férfi és 40 nő próbálta így eldobni magától az életét.