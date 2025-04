Ezek a szemek?! Könyörgöm, vigyél haza!

Nem számít, hogy hétvége, vagy ünnepnap (nincs mentség), ha valaki meg akar szabadulni a kutyájától, meg is szabadul – írják a szikháti menhely oldalán egy tünemény kiskutya képe mellé.

Kicsi kutyus nagy hanggal keresi új gazdiját. Fotó: Facebook

– Ez a csöpp kutya vasárnap reggel letáborozott Orosházán, a Hold utca egyik ház előtt. A tulajdonosok kérték a segítségünket. Chipet hiába kerestünk, ezért gondozásunkba került ez a kicsi, de annál hangosabb kutyuska. Talán ez is okozhatta vesztét. Igen, ez lehetett a bűne, hogy nagyon szereti az embereket, nem szeret egyedül lenni, ennek hangot is ad. Nem keressük a gazdáját. Viszont parazitamentesítés, chipelés és oltási program után új családot keresünk számára – számoltak be a kutyus sorsáról.