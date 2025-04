Átadták az egyetem felújított tudásközpontját – galériával, videóval

Kiváló a város és az egyetem együttműködése

Szarvas polgármestere arról beszélt, hogy a város mindig is a vármegye egyik szellemi központja volt, épp ezért, amikor először felröppent a hír, hogy megszűnik a helyi agrár-felsőoktatás, az a teljes város közvéleményét felháborította. Hodálik Pál megjegyezte, óriási munka van abban, hogy ennek pont az ellenkezője történt és nemhogy megszűnt volna, hanem fejlődik a szarvasi agrárképzés. A városvezető köszönetet mondott azért, hogy az intézmény felvállalta, hogy szeretné elindítani a turisztikai és a gépészmérnöki képzést is, ez a két szak ugyanis fontos a város további fejlődéséhez. Hodálik Pál hangsúlyozta: azért, hogy még több hallgató érkezzen Szarvasra egy ösztöndíjrendszer kidolgozását tűzték ki célul, amit már májusban vagy júniusban elfogadhat a képviselő-testület. A polgármester továbbá szót ejtett arról is, hogy felújítják az önkormányzati tulajdonba került egykori tanári lakásokat is, ezáltal lakhatási lehetőséget biztosítva az ideérkező oktatók, szakemberek számára.

A rendezvény végén ünnepélyes szalagátvágással adták át a MATE szarvasi Tudásközpontját, majd egy rövid bejáráson bemutatták a felújított épületet.