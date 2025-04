Így kerülheti el az M44-es Mezőmegyert, és tilos lesz a fűnyírás!

Korábban térképre tették, hogy hogyan kerülheti el a várost, illetve Mezőmegyert az M44-es Békéscsaba és országhatár közötti szakasza, több nyomvonalváltozat is napvilágot látott. A térképről kiolvasható az is, hogy hol terveznek újabb ipari területeket kialakítani a város peremén, illetve, hogy jelenlegi M44-est, valamint a 470-es számú, Békéscsaba és Békés közötti közutat hol keresztezné az épülő gyorsforgalmi. Az ügyben rengeteg egyeztetés zajlott, erről beszélt korábban Szarvas Péter polgármester és Bálint József alpolgármester is.

Kiderült, hogy miként kerülheti el Mezőmegyert és az egész várost az M44-es, miután a békéscsabai szakbizottság letette a voksát az egyik nyomvonalváltozat mellett. Fotó: Rosta Tibor/MTI

Így kerülheti el a várost és Mezőmegyert az M44-es

A városüzemeltetési, fejlesztési és zöld bizottság a közelmúltban ülésezett, ezen szintén szó esett az M44-esről, hogy a nyomvonalak véleményezése után dönteni kell valamelyik verzió mellett.

Szarvas Péter polgármester a pénteken tartott sajtótájékoztatón megerősítette: olyan nyomvonal mellett határoztak, amely figyelembe veszi a mezőmegyeriek kéréseit, azaz a lehető legtávolabb megy a városrésztől.

